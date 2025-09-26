Israel airstrike eliminated terrorist Wael Matria commander of Nahkba section Hamas इजरायली सेना ने हाथ बड़ी कामयाबी; हमास का शातिर कमांडर ढेर, 7 अक्टूबर के हमले में था शामिल, Middle-east Hindi News - Hindustan
इजरायली सेना ने हाथ बड़ी कामयाबी; हमास का शातिर कमांडर ढेर, 7 अक्टूबर के हमले में था शामिल

इजरायल और हमास के बीच 2023 में शुरू हुआ संघर्ष 7 अक्टूबर को हमास के बड़े आतंकी हमले से भड़का। हमास के आतंकियों ने इजरायल के दक्षिणी क्षेत्रों पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों नागरिक और सैनिक मारे गए।

Fri, 26 Sep 2025 11:23 AM
इजरायल रक्षा बल (IDF) और इजरायली आतंकवाद-रोधी सिक्योरिटी सर्विस शिन बेट के हाथ बड़ी सफलता लगी है। गाजा में हवाई हमला करके हमास आतंकी संगठन के शाती बटालियन के कमांडर वेल मत्रिया को मार गिराया है। वह हमास के नखबा सेक्शन में गतिविधियों को अंजाम देता था। इजरायल की ओर से यह कार्रवाई गाजा सिटी क्षेत्र में की गई, जहां शाति कमांडर मत्रिया आतंकी प्लानिंग का नेतृत्व कर रहा था।

7 अक्टूबर को नाहल ओज सैन्य चौकी पर हमले में वेल मत्रिया शामिल था। युद्ध के दौरान उसने गाजा पट्टी में IDF बलों के खिलाफ आतंकी साजिशों को बढ़ावा दिया। इजरायल की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ अहम कदम माना जा रहा है। इसस पहले, बुधवार को गाजा पट्टी में हुए इजरायली गोलीबारी में 80 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए जिनमें से अधिकांश गाजा शहर में मारे गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, गाजा शहर के मध्य दाराज में फिरास बाजार के निकट विस्थापित परिवारों को आश्रय देने वाली इमारत और तंबुओं को निशाना बनाया गया। इस हमले में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई।

मृतकों की संख्या को लेकर अलग दावे

इज़रायली सेना ने कहा कि उसने 2 हमास लड़ाकों पर हमला किया और हताहतों की संख्या उसकी अपनी जानकारी से मेल नहीं खाती। इस बीच, इज़रायली टैंक और सैनिक शहर के मध्य भाग में आगे बढ़ते रहे जिसे इज़रायल हमास का अंतिम गढ़ मानता है। सेना ने कहा कि जमीनी हमले का उद्देश्य हमास की ओर से अभी भी बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करना है। साथ ही, फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह की निर्णायक हार सुनिश्चित करना है।

इजरायल और हमास के बीच जंग क्यों भड़की

बता दें कि इजरायल और हमास के बीच 2023 में शुरू हुआ संघर्ष 7 अक्टूबर को हमास के बड़े आतंकी हमले से भड़का। हमास के आतंकियों ने इजरायल के दक्षिणी क्षेत्रों पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों नागरिक और सैनिक मारे गए। कई घायल हुए और कुछ को बंधक बना लिया गया। यह हमला इजरायल-फिलिस्तीन के लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय और धार्मिक विवाद की पृष्ठभूमि में हुआ। जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू की। हमास के हमले और इजरायल की जवाबी कार्रवाई ने तनाव को और बढ़ा दिया।

