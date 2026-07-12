गैर-जिम्मेदाराना... ईरान के हमलों पर भड़का ओमान, ईरानी राजदूत को तलब कर खूब सुनाया
Iran US Tension: ओमान ने रविवार को ईरान के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए तेहरान के राजदूत को तलब किया और औपचारिक विरोध जताया। आइये जानते हैं कि और क्या कहा...
ईरान के गैर-जिम्मेदाराना हमलों पर ओमान भड़क उठा है। रविवार को ओमान सरकार ने ईरानी राजदूत को तलब कर विरोध दर्ज किया। ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ओमान इन गैर-जिम्मेदाराना कार्यों पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त करता है। हम क्षेत्रीय संप्रभुता, अच्छे पड़ोसी संबंधों तथा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हैं। यह बयान ओमान द्वारा होर्मुज पर बातचीत के लिए ईरानी विदेश मंत्री की मेजबानी करने के महज एक दिन बाद आया है।
अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर
इस बीच, होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव नया रूप ले चुका है। रविवार को दोनों देशों ने एक-दूसरे पर नए हमलों का दावा किया। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जबकि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमलों और होर्मुज को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। यह टकराव पिछले महीने घोषित युद्धविराम के भंग होने के बाद दोनों पक्षों के बीच अब तक की सबसे तीव्र सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने जल मार्ग से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं।
क्या बोला अमेरिका?
अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने बताया कि शनिवार को अमेरिकी बलों ने ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस सप्ताह यह तीसरा बड़ा अभियान है, जिसमें तीन रातों में कुल 300 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए। हमलों में मिसाइल और ड्रोन अड्डे, नौसैनिक अड्डे, गोला-बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल थे। CENTCOM के अनुसार, यह कार्रवाई साइप्रस ध्वज वाले कंटेनर जहाज एम/वी जीएफएस गैलेक्सी पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के हमले के जवाब में की गई।
अमेरिकी सेना ने दावा किया कि जहाज के इंजन कक्ष को गंभीर क्षति पहुंची और चालक दल का एक सदस्य लापता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन जारी है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने बताया कि आग लगने के बाद चालक दल ने जहाज छोड़ दिया और लाइफबोट के जरिए निकलने के बाद उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया।
ईरान का पलटवार
ईरान ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा कि जहाज अनधिकृत मार्ग का इस्तेमाल कर रहा था। IRGC ने दावा किया कि उसने चेतावनी स्वरूप गोली चलाई, जहाज को रोका और आगे के आदेश तक होर्मुज को बंद कर दिया। IRGC ने अपने बयान में कहा कि जब तक इस क्षेत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप जारी रहेगा, होर्मुज बंद रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक, अमेरिकी हमलों की गूंज बुशहर, बंदर अब्बास और क़ेश्म द्वीप समेत कई दक्षिणी तटीय इलाकों में सुनाई दी।
सरकारी एजेंसी इरना ने बताया कि असालूयेह, दैर, बुशहर, दश्ती और तंगेस्तान सहित पांच शहरों को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास नागरिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। लोरिस्तान प्रांत में वेसियान शहर के पास भी दो हवाई हमले हुए। इन हमलों के कुछ घंटों बाद ईरान ने कतर के अल-उदीद एयर बेस, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और ओमान के दुक्म बंदरगाह पर स्थित अमेरिकी और सहयोगी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल व ड्रोन हमले किए।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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