गैर-जिम्मेदाराना... ईरान के हमलों पर भड़का ओमान, ईरानी राजदूत को तलब कर खूब सुनाया

Iran US Tension: ओमान ने रविवार को ईरान के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए तेहरान के राजदूत को तलब किया और औपचारिक विरोध जताया। आइये जानते हैं कि और क्या कहा...

ईरान के गैर-जिम्मेदाराना हमलों पर ओमान भड़क उठा है। रविवार को ओमान सरकार ने ईरानी राजदूत को तलब कर विरोध दर्ज किया। ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ओमान इन गैर-जिम्मेदाराना कार्यों पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त करता है। हम क्षेत्रीय संप्रभुता, अच्छे पड़ोसी संबंधों तथा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हैं। यह बयान ओमान द्वारा होर्मुज पर बातचीत के लिए ईरानी विदेश मंत्री की मेजबानी करने के महज एक दिन बाद आया है।

अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर इस बीच, होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव नया रूप ले चुका है। रविवार को दोनों देशों ने एक-दूसरे पर नए हमलों का दावा किया। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जबकि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमलों और होर्मुज को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। यह टकराव पिछले महीने घोषित युद्धविराम के भंग होने के बाद दोनों पक्षों के बीच अब तक की सबसे तीव्र सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने जल मार्ग से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं।

क्या बोला अमेरिका? अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने बताया कि शनिवार को अमेरिकी बलों ने ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस सप्ताह यह तीसरा बड़ा अभियान है, जिसमें तीन रातों में कुल 300 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए। हमलों में मिसाइल और ड्रोन अड्डे, नौसैनिक अड्डे, गोला-बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल थे। CENTCOM के अनुसार, यह कार्रवाई साइप्रस ध्वज वाले कंटेनर जहाज एम/वी जीएफएस गैलेक्सी पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के हमले के जवाब में की गई।

अमेरिकी सेना ने दावा किया कि जहाज के इंजन कक्ष को गंभीर क्षति पहुंची और चालक दल का एक सदस्य लापता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन जारी है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने बताया कि आग लगने के बाद चालक दल ने जहाज छोड़ दिया और लाइफबोट के जरिए निकलने के बाद उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया।

ईरान का पलटवार ईरान ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा कि जहाज अनधिकृत मार्ग का इस्तेमाल कर रहा था। IRGC ने दावा किया कि उसने चेतावनी स्वरूप गोली चलाई, जहाज को रोका और आगे के आदेश तक होर्मुज को बंद कर दिया। IRGC ने अपने बयान में कहा कि जब तक इस क्षेत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप जारी रहेगा, होर्मुज बंद रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक, अमेरिकी हमलों की गूंज बुशहर, बंदर अब्बास और क़ेश्म द्वीप समेत कई दक्षिणी तटीय इलाकों में सुनाई दी।