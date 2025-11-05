Hindustan Hindi News
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Iraqi Prime Minister said that he could disarm his groups only if America withdrew
जब तक अमेरिकी सेना की मौजूदगी तब तक हथियार..; ये क्या बोले इराक के प्रधानमंत्री

जब तक अमेरिकी सेना की मौजूदगी तब तक हथियार..; ये क्या बोले इराक के प्रधानमंत्री

संक्षेप: इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी का कहना है कि देश में सभी हथियारों को राज्य के अधीन लाने का वादा तभी निभाया जा सकता है, जब अमेरिका के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय गठबंधन इराक से पूरी तरह विदा हो जाए।

Wed, 5 Nov 2025 12:57 AMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी का कहना है कि देश में सभी हथियारों को राज्य के अधीन लाने का वादा तभी निभाया जा सकता है, जब अमेरिका के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय गठबंधन इराक से पूरी तरह विदा हो जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के दौरान किसी भी सशस्त्र समूह को हथियार डलवाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि कई इराकी गुट अभी भी अमेरिका को कब्जा करने वाली ताकत के रूप में मानते हैं।

बगदाद में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आईएसआईएस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। सुरक्षा और स्थिरता बरकरार है, इसके लिए भगवान का शुक्र है... फिर भी (गठबंधन में) 86 देशों की भागीदारी का क्या औचित्य है? वे 2014 में गठबंधन के निर्माण के बाद से जुड़े देशों की संख्या का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि निश्चित रूप से, राज्य की संस्थाओं के बाहर हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक स्पष्ट योजना बनेगी। यह सभी पक्षों की साझा मांग है। सुदानी ने सुझाव दिया कि ये समूह हथियार त्यागकर आधिकारिक सुरक्षा दलों में शामिल हो सकते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख सकते हैं।

'युद्ध की आग में झोंकने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं'

सुदानी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि इराक किसी भी हाल में क्षेत्रीय टकराव का हिस्सा नहीं बनेगा। इराक की परिस्थितियां लेबनान से बिल्कुल अलग है। यहां सुरक्षा और स्थिरता को सर्वोच्च महत्व दिया जा रहा है। युद्ध या शांति के फैसले का अधिकार केवल राज्य की संस्थाओं को होगा। उन्होंने बेबाकी से कहा कि कोई भी विदेशी शक्ति इराक को संघर्ष की चपेट में नहीं फंसा सकती।

बता दें कि इराक इस वक्त संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ अमेरिका बगदाद से अपेक्षा करता है कि वह ईरान-समर्थित सशस्त्र दलों, विशेषकर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस (पीएमएफ) से जुड़े गुटों को पूरी तरह समाप्त कर दे, वहीं दूसरी ओर ईरान इराक का प्रमुख साझेदार बना हुआ है। पीएमएफ को औपचारिक रूप से इराकी सुरक्षा बलों का हिस्सा माना गया है, लेकिन इसके कुछ धड़े अभी भी ईरान के करीब माने जाते हैं।

अमेरिकी सैनिकों की वापसी की रूपरेखा

इराक और अमेरिका के द्विपक्षीय समझौते के तहत अमेरिकी सैनिकों की चरणबद्ध निकासी 2025 से शुरू हो चुकी है और 2026 के अंत तक समाप्त होने की संभावना है। सुदानी ने कहा कि विदेशी सैनिकों के प्रस्थान के बाद इराक बिना किसी बाधा के अपनी सुरक्षा रणनीति को लागू करेगा। उनका मानना है कि जब तक बाहरी ताकतें यहां डेरा डाले हुए हैं, तब तक आंतरिक सशस्त्र समूहों का निरस्त्रीकरण असंभव है।

