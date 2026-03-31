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हम युद्ध खत्म करने को हैं तैयार, लेकिन... ईरान की बात मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

Mar 31, 2026 11:20 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसके लिए ठोस सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है।

हम युद्ध खत्म करने को हैं तैयार, लेकिन... ईरान की बात मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसके लिए ठोस सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन हमें विश्वसनीय सुरक्षा आश्वासन चाहिए। बिना ठोस गारंटी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच पिछले एक महीने से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। ईरानी राष्ट्रपति के इस बयान को क्षेत्रीय स्थिरता और शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, अभी तक अमेरिकी प्रशासन की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इससे पहले ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि वह क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के जमीनी आक्रमण का जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है और उनके आने का 'इंतजार' कर रहा है। यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी 'प्राथमिकता ईरान में तेल लेने की होगी'। अमेरिका कथित तौर पर हफ्तों से ईरान में सीमित जमीनी अभियानों की तैयारी कर रहा है, जिसमें खर्ग द्वीप और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तटीय स्थलों पर छापेमारी शामिल है।

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ईरानी मीडिया के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के खातम अल-अंबिया मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के आने पर सशस्त्र बल कड़ा जवाब देंगे। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने एक सीमित आक्रमण की तैयारी की है जिसमें विशेष अभियान बलों और पारंपरिक पैदल सेना दोनों द्वारा छापेमारी शामिल हो सकती है। इस बीच, ईरान के प्रेस टीवी ने बताया कि रूस के चेचन्य क्षेत्र के लड़ाकों ने अमेरिकी जमीनी आक्रमण की स्थिति में ईरानी सुरक्षा बलों का समर्थन करने की घोषणा की है।

रूस के चेचन्य गणराज्य के प्रमुख रमजान कादिरोव के वफादार इन बलों ने ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका-इजरायल युद्ध को एक धार्मिक युद्ध बताया है। यह घटनाक्रम ट्रंप के आदेशों के बाद आया है कि अमेरिका जमीनी हमले के लिए दबाव बना रहा है, क्योंकि हाल के हवाई अभियान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं।

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ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जोरदार जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरानी लोग न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, बल्कि विरोधियों को उनके कार्यों पर पछतावा कराने के लिए भी तैयार हैं। गालिबाफ ने विरोधियों पर अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रिपोर्ट फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ये 'सॉफ्ट वार' है, जिसका उद्देश्य ईरान को अस्थिर करना है।

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अध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "दुश्मन अपनी इच्छाओं को समाचार के रूप में प्रचारित करता है और साथ ही हमारे राष्ट्र को डराता है। बड़ी गलती। अगर वे एक मारेंगे, तो हम कई मारेंगे। अल्लाह ने चाहा तो, ईरान के लोग, सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में, दुश्मन को आक्रमण करने पर पछतावा कराएंगे। इस बीच, वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मीडिया को बताया कि 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' 'सफलतापूर्वक और योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 11,000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है और ईरानी बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों में 90 प्रतिशत की कमी आई है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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