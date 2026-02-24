अमेरिका से तनाव के बीच बाजार में गिरा ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर; चार लोगों की मौत
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी जारी है। इस टेंशन के बीच मंगलवार को मध्य ईरान में एक ईरानी सैन्य हेलीकॉप्टर फल और सब्जी के बाजार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी जारी है। इस टेंशन के बीच मंगलवार को मध्य ईरान में एक ईरानी सैन्य हेलीकॉप्टर फल और सब्जी के बाजार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार, यह हादसा ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 330 किलोमीटर (205 मील) दक्षिण में स्थित दोरचेह कस्बे में हुआ। इस्फहान प्रांत में ईरान का एक प्रमुख हवाई अड्डा है, साथ ही एक परमाणु केंद्र भी स्थित है, जिस पर जून में ईरान-इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिका ने हमला किया था।
सरकारी टीवी के मुताबिक, सेना का यह हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण उड़ान पर था। हादसे में पायलट और सह-पायलट की मौत हो गई। बाजार से मलबा और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि बाजार में मौजूद दो लोगों (व्यापारियों) की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय समयानुसार सुबह 9:09 बजे विमान बाजार के स्टाल से टकराया, जिससे पायलट, सह-पायलट और दो विक्रेताओं की मौत हो गई।
प्रांतीय आपातकालीन चिकित्सा सेवा संगठन के प्रमुख अली नसीरी के हवाले से फार्स ने बताया कि घटना के तुरंत बाद चार एम्बुलेंस मौके पर भेजी गईं। इस्फहान के संकट प्रबंधन विभाग के महानिदेशक मंसूर शिशेफरोश ने आधिकारिक संवाद समिति इरना को बताया कि यह घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
गौरतलब है कि ईरान में एक सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरी बड़ी दुर्घटना है। इससे पहले ईरान के पश्चिमी शहर हमादान के पास एक एफ-4 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था, जिसमें एक पायलट की जान चली गई थी।
बता दें कि ईरान में घातक हवाई हादसों का लंबा इतिहास रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरान को विमानों और हेलीकॉप्टरों के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे वह पुराने बेड़े पर निर्भर है, यह समस्या सरकारी और वाणिज्यिक दोनों एयरलाइनों के लिए है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
