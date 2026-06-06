47 साल में पहली बार जीता ईरान, अमेरिका से युद्ध पर मोजतबा खामेनेई के करीबी का बड़ा दावा
ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के करीबी सैन्य सलाहकार ने कहा कि 47 साल में पहली बार ईरान ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ युद्धविराम पर बात चल रही लेकिन फाइनल डील डोनाल्ड ट्रंप पर ही निर्भर है।
ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के एक करीबी ने बड़ा दावा किया है। उनके सहयोगी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक के 47 साल के इतिहास में पहली बार है जब ईरान की जीत हुई है। उनका कहना है कि अमेरिका के खिलाफ छिड़े युद्ध में ईरान बाजी मार गया है और अमेरिका पस्त हो गया है। सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजेई ने कहा कि दोनों देशों के बीच युद्धविराम को लेकर बातचीत चल रही है और फाइनल पीस डील डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर ही निर्भर है। इसके लिए अमेरिका को ईरान का 24 अरब डॉलर फंड रिलीज करना पड़ेगा।
24 अरब डॉलर के फंड पर ईरान की नजर
ईरान की मांग है कि अंतरिम समझौता होते ही अमेरिका 12 अरब डॉलर का फंड रिलीज कर दे और इसके बाद दूसरे चरण में 12 बिलियन और रिलीज करे। रेजेई ने कहा कि अगर अमेरिका इस तरह से फंड रिलीज करता है तो इससे पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। रेजेई ने सीएनएन से बात करते हुए कहा कि अमेरिका की तरफ से यह फंड रिलीज किया जाना डोनाल्ड ट्रंप के टेस्ट की तरह है। यह हमारा पैसा है ना कि अमेरिका का और इसलिए हमें मिलना चाहिए।
ईरान ने अमेरिका को दी वॉर्निंग
रेजेई ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका पर्शियन गल्फ में कोई भी हमला करता है तो इसका जवाब दिया जाएगा और फिर बात दूसरी ओर चली जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के सैन्य अड्डों को पहले की तरह ही निशाना बनाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौता नहीं करता है तो यह युद्ध होर्मुज से हिंद महासागर, बाब-अल-मांदेब, लाल सागर और भूमध्य सागर तक पहुंच जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध बढ़ने की आशंका बहुत कम है। लेकिन अगर वार्ता फेल भी हो जाती है और अमेरिका हमला करता है तो इसके लिए ईरान भी तैयार है। उन्होंने कहा, दुनिया हमारी ताकत जान जाएगी क्योंकि हमारी थल सेना की ताकत मिसाइलों से भी कहीं ज्यादा है।
डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलेंगे मोजतबा
रेजेई ने कहा कि सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि होर्मुज पर ओमान के साथ मिलकर ईरान ही नियंत्रण करेगा। उन्होंने कहा कि अकेला ईरान ही होर्मुज के खर्च को बर्दाश्त करने के लिए बाध्य नहीं है और ऐसे में यहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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