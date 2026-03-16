जंग कैसे होगी खत्म? ईरान का प्लान जान टेंशन में आ जाएंगे इजरायल और अमेरिका
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का अंत ऐसे रूप में होना चाहिए कि दुश्मन देश कभी भी ईरान पर हमला करने का विचार भी न करें। अराघची ने कहा कि यह युद्ध ऐसे समाप्त होना चाहिए कि हमारे शत्रु दोबारा हम पर हमला करने की हिम्मत न जुटा सकें।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का अंत ऐसे रूप में होना चाहिए कि दुश्मन देश कभी भी ईरान पर हमला करने का विचार भी न करें। अराघची ने कहा कि यह युद्ध ऐसे समाप्त होना चाहिए कि हमारे शत्रु दोबारा हम पर हमला करने की हिम्मत न जुटा सकें। मुझे लगता है कि अब तक उन्हें सबक मिल चुका है और वे समझ चुके हैं कि वे किस तरह के राष्ट्र का सामना कर रहे हैं। ईरान अपनी आत्मरक्षा में कभी संकोच नहीं करेगा और युद्ध को जहां भी ले जाना पड़े, हम उसे जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने तसनीम न्यूज एजेंसी को दिए बयान में स्पष्ट किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय देशों को पहले ही आवश्यक चेतावनी दी जा चुकी है। बगाई ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि ईरान पर हमला करने की कोशिश करने वाले किसी भी देश के लिए यह महत्वपूर्ण जलमार्ग खुला नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका और इजरायल द्वारा पैदा की गई असुरक्षा के कारण जहाजों का आवागमन विशेष परिस्थितियों में ही होगा। ईरान के सशस्त्र बल इस जलडमरूमध्य को नियंत्रित करते हैं और कोई भी देश इसका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं कर सकता।
प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि एक तटीय राष्ट्र के रूप में ईरान को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमलावरों द्वारा जलमार्ग के दुरुपयोग को रोकने का पूरा अधिकार है। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से ईरान को इस जलडमरूमध्य की सुरक्षा का संरक्षक बताया, लेकिन वर्तमान स्थिति के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया।
इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य मार्ग ईरान के दृष्टिकोण से खुला है, लेकिन उन देशों और उनके सहयोगियों के लिए बंद है जिन्होंने ईरान के खिलाफ 'कायरतापूर्ण आक्रामकता' की है। तेहरान में विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के इतर पत्रकारों से बातचीत में अराघची ने कहा कि ईरान अपनी रक्षा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखता और आवश्यकता पड़ने तक युद्ध जारी रखेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ जारी सैन्य संघर्ष शुरू होने के बाद किसी भी तरह का युद्धविराम संदेश या अनुरोध नहीं भेजा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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