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ईरान ने अमेरिका को दिया एक और बड़ा झटका, F-18 को मार गिराने का दावा

Mar 25, 2026 11:51 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका देने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी वायुसेना का एक F-18 फाइटर जेट मार गिराया है।

ईरान ने अमेरिका को दिया एक और बड़ा झटका, F-18 को मार गिराने का दावा

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका देने का दावा किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी वायुसेना का एक F-18 फाइटर जेट मार गिराया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए दावा किया है कि देश के एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क के तहत अमेरिकी सेना के एक एफ-18 लड़ाकू विमान को ईरानी रक्षा प्रणालियों ने निशाना बनाया है।

आईआरजीसी के अनुसार, अमेरिकी ‘आतंकवादी सेना’ का यह लड़ाकू विमान ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसे एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक लक्ष्य बनाया। रक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई से विमान को गंभीर क्षति पहुंची है। यह घटना ईरान-अमेरिका तनाव के बीच हुई है, जहां ईरानी सेना ने बार-बार चेतावनी दी थी कि किसी भी विदेशी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

इस दौरान आईआरजीसी ने जोर देकर कहा कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह सतर्क है और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। हालांकि अभी तक ईरानी दावे को लेकर अमेरिका की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है।

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इससे पहले ईरान ने बुधवार को पश्चिम एशिया में युद्धविराम के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इजराइल व खाड़ी अरब देशों पर हमले तेज कर दिए। ईरान ने ये जवाबी हमले ऐसे समय में किए, जब इजराइल ने तेहरान पर हवाई हमले किए और वाशिंगटन ने क्षेत्र में पैराट्रूपर्स व अधिक संख्या में मरीन सैनिकों की तैनाती की।

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ईरान के सरकारी समाचार प्रसारक 'प्रेस टीवी' ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। प्रेस टीवी ने अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान युद्ध तभी समाप्त करेगा जब वह ऐसा चाहेगा और जब उसकी शर्तें पूरी होंगी।" अधिकारी ने बताया कि तेहरान पश्चिम एशिया में अपने 'जोरदार हमले' जारी रखेगा।

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इस बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से जुड़े विभिन्न गुटों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लड़ाई 'उन सीमाओं को पार कर चुकी है, जिनकी कल्पना नेताओं ने भी नहीं की थी'। उन्होंने अमेरिका और इजराइल से ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया। गुतारेस ने ईरान से खाड़ी देशों पर हमले रोकने का आह्वान करते हुए कहा कि यह हद से ज्यादा हो गया है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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