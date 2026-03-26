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अबू धाबी में मिसाइल के मलबे की चपेट में आने से दो की मौत, मृतकों में एक भारतीय

Mar 26, 2026 07:55 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में एक इंटरसेप्टेड बैलिस्टिक मिसाइल के गिरते मलबे से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। इस घटना में एक पाकिस्तानी नागरिक की भी जान गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं।

अबू धाबी में मिसाइल के मलबे की चपेट में आने से दो की मौत, मृतकों में एक भारतीय

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में एक इंटरसेप्टेड बैलिस्टिक मिसाइल के गिरते मलबे से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। इस घटना में एक पाकिस्तानी नागरिक की भी जान गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। अबू धाबी मीडिया ऑफिस और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, UAE की एयर डिफेंस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, लेकिन उसके गिरते शार्पनेल और मलबे ने अल शवामेख क्षेत्र तथा स्वीहान स्ट्रीट के आवासीय इलाकों में प्रभावित किया। मलबे के कारण दो किशोरों सहित दो लोगों की मौत हुई और तीन अन्य घायल हो गए।

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यूएई की हवाई रक्षा प्रणाली ईरान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खतरों का नियमित अंतराल पर जवाब दे रही है। अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने बताया कि हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोके जाने के बाद अबू धाबी अधिकारियों ने स्वेहान स्ट्रीट में मलबा गिरने की घटना पर प्रतिक्रिया दी है।

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उसने बताया कि इस घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो गई, तीन लोग घायल हो गए और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। आगे की जानकारी उचित समय पर दी जाएगी। वहीं, गल्फ न्यूज के मुताबिक, अबू धाबी में हुई ताजा घटना के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इससे पहले मारे गए नौ लोगों में सशस्त्र बलों के तीन सदस्य शामिल हैं। अब तक पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फलस्तीन के छह लोग भी मारे गए हैं।

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रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और देश की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा सुनिश्चित करते हुए तथा अपने राष्ट्रीय हितों और क्षमताओं की सुरक्षा करते हुए राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करेगा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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