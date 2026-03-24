जीत तक जारी रहेगी लड़ाई; ट्रंप के दावे के बीच ईरानी सेना का बड़ा ऐलान
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के शीर्ष सैन्य कमान ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। ईरानी सेना का कहना है कि उसकी सशस्त्र सेनाएं पूर्ण विजय हासिल होने तक लड़ाई जारी रखेंगी।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के शीर्ष सैन्य कमान ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। ईरानी सेना का कहना है कि उसकी सशस्त्र सेनाएं पूर्ण विजय हासिल होने तक लड़ाई जारी रखेंगी। खातम-अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही अलीबादी ने कहा कि ईरान की शक्तिशाली सेनाएं देश की अखंडता की रक्षा में गर्वित, विजयी और अडिग हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह संघर्ष पूर्ण विजय प्राप्त होने तक जारी रहेगा।
जनरल अलीबादी की ये टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के संदर्भ में आई हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि, ईरान ने किसी भी तरह की प्रत्यक्ष वार्ता से इनकार किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ये जरूर कहा है कि वे क्षेत्रीय देशों के समकक्षों से संपर्क में हैं।
ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार, जनरल अलीबादी ने कहा कि हमारी सशस्त्र सेनाएं ईरान की रक्षा में विजयी और दृढ़ हैं तथा पूर्ण विजय तक यह मार्ग जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि 'पूर्ण विजय' का क्या अर्थ है, लेकिन यह अमेरिका के साथ किसी भी संभावित वार्ता में रियायत न देने की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
ट्रंप के दावों पर विवाद जारी
दूसरी ओर ट्रंप के वार्ता संबंधी दावों पर विवाद जारी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कलिबफ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका के साथ कोई वार्ता नहीं हुई है। फर्जी खबरों का इस्तेमाल वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर के लिए किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब्बास अराघची ने इस सप्ताह अजरबैजान, मिस्र, ओमान, पाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया, तुर्किये और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों से युद्ध पर चर्चा की है।
वहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि अमेरिका द्वारा युद्धविराम पर विचार के बावजूद इजराइल ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अभी और हमले होंगे। दूसरी ओर ईरान ने इजराइल और खाड़ी के पड़ोसी देशों पर मिसाइल व ड्रोन हमले किए, जबकि इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बमबारी की, जिसमें लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कम से कम दो लोग मारे गए।
वहीं, कुवैत में हवाई रक्षा प्रणाली के छर्रों से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हुईं, जिससे कई घंटों तक बिजली कटौती रही। बहरीन में मिसाइल अलर्ट सायरन बजे, जबकि सऊदी अरब ने 19 ईरानी ड्रोन नष्ट करने का दावा किया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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