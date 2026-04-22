मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा दांव, सऊदी में तैनात हुआ यूक्रेन का खतरनाक सिस्टम

मिडिल ईस्ट में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों में अमेरिकी विमानों तथा इमारतों के नुकसान के बाद अमेरिकी सेना ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर यूक्रेनी ड्रोन-रोधी कमांड-एंड-कंट्रोल प्लेटफॉर्म स्काई मैप तैनात कर दिया है।

मिडिल ईस्ट में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों में अमेरिकी विमानों तथा इमारतों के नुकसान के बाद अमेरिकी सेना ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर यूक्रेनी ड्रोन-रोधी कमांड-एंड-कंट्रोल प्लेटफॉर्म ‘स्काई मैप’ तैनात कर दिया है। मामले से जुड़े पांच सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। यह तैनाती पहले कभी सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट नहीं की गई थी। सूत्रों ने बताया कि हाल के हफ्तों में यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों ने प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर पहुंचकर अमेरिकी सैनिकों को स्काई मैप सिस्टम का प्रशिक्षण दिया। यह प्लेटफॉर्म आने वाले ड्रोन खतरों, खासकर ईरान निर्मित शाहेद ड्रोनों का पता लगाने और इंटरसेप्टर ड्रोनों के जरिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

दरअसल, पेंटागन ने सस्ते और बड़े पैमाने पर बने ड्रोनों के बढ़ते खतरे को देखते हुए ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकी में निवेश तेज कर दिया है। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि ईरान से करीब 640 किलोमीटर दूर स्थित इस बेस पर यूक्रेनी तकनीक का उपयोग अमेरिकी हवाई और मिसाइल रक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। हडसन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो टिमोथी वाल्टन ने कहा कि दुनिया भर में अमेरिकी हवाई मिसाइल रक्षा कवरेज में लंबे समय से कमियां रही हैं। यह बात अच्छी तरह समझी जाती रही है, लेकिन इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

ट्रंप ने ठुकराया था यूक्रेन का प्रस्ताव यह खुलासा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के ईरानी ड्रोन हमलों से निपटने में मदद के प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करने के करीब एक महीने बाद सामने आया है। 6 मार्च को फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि ड्रोन से बचाव के लिए हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। वाइट हाउस और पेंटागन ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) से संपर्क किया, लेकिन सेंट्रल कमांड ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। स्काई मैप की मालिक यूक्रेनी कंपनी स्काई फोर्ट्रेस और ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बता दें कि पिछले महीने पेंटागन की ड्रोन-विरोधी इकाई ने ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के तहत ड्रोन रक्षा को मजबूत करने के लिए 350 मिलियन डॉलर आवंटित करने की घोषणा की थी। इकाई के प्रवक्ता एडम शेर ने कहा कि ड्रोन के हर खतरे को रोकने के लिए कोई जादुई उपाय नहीं है।

स्काई मैप क्या है? अब सवाल उठता है कि स्काई मैप है क्या? सूत्रों के अनुसार, स्काई मैप यूक्रेनी सेना का प्रमुख कमांड-एंड-कंट्रोल प्लेटफॉर्म बन चुका है। यह रडार और सेंसर से प्राप्त डेटा को एकीकृत कर खतरे का पता लगाता है और डैशबोर्ड पर मानचित्र तथा वीडियो फीड के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराता है। कंपनी स्काई फोर्ट्रेस की स्थापना 2022 में यूक्रेनी इंजीनियरों ने की थी। उन्होंने रूसी ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए पूरे यूक्रेन में 10,000 से अधिक ध्वनिक सेंसर तैनात किए थे। कंपनी को यूक्रेनी सेना की नवाचार इकाई ‘ब्रेव1’ से फंडिंग मिली है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रिंस सुल्तान बेस पर स्काई मैप के अलावा अन्य नई ड्रोन-रोधी तकनीकें भी लगाई गई हैं, जिनमें पूर्व गूगल सीईओ एरिक श्मिट समर्थित अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित ‘मेरोप्स’ इंटरसेप्टर शामिल है। सूत्रों ने बताया कि नए सिस्टम के शुरुआती परीक्षणों में कुछ चुनौतियां आईं। इस महीने की शुरुआत में एक परीक्षण के दौरान एक मेरोप्स इंटरसेप्टर नियंत्रण खो बैठा और बेस के शौचालय ब्लॉक में जा गिरा।