एक फैसले से ट्रंप और पाकिस्तान दोनों को झटका दे गया ईरान, एशिया से अमेरिका तक पसरा महा-टेंशन

Iran US Tension: ईरान ने सोमवार को अमेरिका पर सीजफायर समझौते का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पहले से तय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लागू न करने का ऐलान कर दिया।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर समझौते का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ईरान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) को लागू न करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही इस्लामाबाद में प्रस्तावित दूसरी दौर की वार्ता से भी इनकार किया है। माना जा रहा है कि ईरान के इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन को सीधा झटका दिया है और पूरे क्षेत्र में तनाव को नया मोड़ दे दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि जब तक अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, तब तक कोई समझौता संभव नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हालिया घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक संकट गहरा गया है, जिसके चलते एशिया से लेकर अमेरिका तक टेंशन बढ़ गया है।

इस्माइल बघाई ने और क्या कहा? ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच संबंध अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका पर अपने वादों को पूरा न करने का सीधा आरोप लगाया। बघाई ने स्पष्ट कहा कि जब तक दूसरी पक्ष अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, तब तक अमेरिका के साथ कोई समझौता संभव नहीं है। उन्होंने हालिया ईरानी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी ठिकानों पर हमला खुद की रक्षा में किया गया था।

बता दें कि पिछले महीने लड़ाई समाप्त करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच MoU पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद स्विट्जरलैंड में कई दौर की बैठकें भी हुईं। लेकिन 6 जुलाई को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास तीन व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमले ने इस नाजुक शांति को गंभीर झटका दिया। हमले के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए, जिसके बाद सैन्य कार्रवाइयां और बयानबाजी शुरू हो गई।

हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का सख्त रुख प्रवक्ता बघाई ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी गतिविधियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सीजफायर समझौते का खुला उल्लंघन किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी संप्रभुता में दखलंदाजी ने क्षेत्र में नई असुरक्षा पैदा कर दी है। उन्होंने दोहराया कि ईरान इस सामरिक जलमार्ग को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे में नहीं पड़ने देगा। साथ ही, ईरान ने समुद्री यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। बघाई ने कहा कि हमने इस रूट पर शिपिंग की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम किया है।