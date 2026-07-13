Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक फैसले से ट्रंप और पाकिस्तान दोनों को झटका दे गया ईरान, एशिया से अमेरिका तक पसरा महा-टेंशन

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
Follow us on Google News
share

Iran US Tension: ईरान ने सोमवार को अमेरिका पर सीजफायर समझौते का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पहले से तय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लागू न करने का ऐलान कर दिया।

एक फैसले से ट्रंप और पाकिस्तान दोनों को झटका दे गया ईरान, एशिया से अमेरिका तक पसरा महा-टेंशन

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर समझौते का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ईरान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) को लागू न करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही इस्लामाबाद में प्रस्तावित दूसरी दौर की वार्ता से भी इनकार किया है। माना जा रहा है कि ईरान के इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन को सीधा झटका दिया है और पूरे क्षेत्र में तनाव को नया मोड़ दे दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि जब तक अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, तब तक कोई समझौता संभव नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हालिया घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक संकट गहरा गया है, जिसके चलते एशिया से लेकर अमेरिका तक टेंशन बढ़ गया है।

इस्माइल बघाई ने और क्या कहा?

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच संबंध अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका पर अपने वादों को पूरा न करने का सीधा आरोप लगाया। बघाई ने स्पष्ट कहा कि जब तक दूसरी पक्ष अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, तब तक अमेरिका के साथ कोई समझौता संभव नहीं है। उन्होंने हालिया ईरानी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी ठिकानों पर हमला खुद की रक्षा में किया गया था।

ये भी पढ़ें:US-इजरायल लड़ते रह गए, UK ने ईरान पर लिया तगड़ा ऐक्शन; IRGC आतंकी संगठन करार

बता दें कि पिछले महीने लड़ाई समाप्त करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच MoU पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद स्विट्जरलैंड में कई दौर की बैठकें भी हुईं। लेकिन 6 जुलाई को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास तीन व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमले ने इस नाजुक शांति को गंभीर झटका दिया। हमले के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए, जिसके बाद सैन्य कार्रवाइयां और बयानबाजी शुरू हो गई।

हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का सख्त रुख

प्रवक्ता बघाई ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी गतिविधियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सीजफायर समझौते का खुला उल्लंघन किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी संप्रभुता में दखलंदाजी ने क्षेत्र में नई असुरक्षा पैदा कर दी है। उन्होंने दोहराया कि ईरान इस सामरिक जलमार्ग को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे में नहीं पड़ने देगा। साथ ही, ईरान ने समुद्री यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। बघाई ने कहा कि हमने इस रूट पर शिपिंग की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम किया है।

अमेरिका पर क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने का आरोप

ईरानी प्रवक्ता ने अमेरिका पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का मुख्य जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने व्यावसायिक जहाजों को नौसैनिक एस्कॉर्ट देने के अमेरिकी दावे की आलोचना करते हुए कहा कि यह तनाव कम करने के बजाय उसे बनाए रखने का इरादा दर्शाता है। बघाई ने चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाइयों से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग में भरोसा कम होगा और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और बिगड़ेगी। वहीं, ईरान ने इस्लामाबाद में प्रस्तावित दूसरी दौर की वार्ता की खबरों को भी खारिज कर दिया।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran america war iran israel war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।