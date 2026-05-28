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घुटनों पर लाना चाहते हैं... मोजतबा खामेनेई का बड़ा बयान, ईरानी जनता से दो अपील

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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Iran America Relation: ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल इस्लामी गणराज्य को अस्थिर करने तथा उसे घुटनों पर लाने की साजिश रच रहे हैं।

घुटनों पर लाना चाहते हैं... मोजतबा खामेनेई का बड़ा बयान, ईरानी जनता से दो अपील

ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल इस्लामी गणराज्य को अस्थिर करने तथा उसे घुटनों पर लाने की साजिश रच रहे हैं। राज्य टेलीविजन पर प्रसारित एक लिखित संदेश में खामेनेई ने कहा कि युद्ध, आर्थिक दबाव और राजनीतिक-प्रचारात्मक घेराबंदी के बावजूद दुश्मन अब आंतरिक विभाजन और विघटन पैदा कर सैन्य पराजय की भरपाई करना चाहता है।

यह संदेश ईरान की राष्ट्रीय विधायिका (मजलिस) की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया। मार्च में पद संभालने के बाद 56 वर्षीय मोजतबा खामेनेई का यह पहला प्रमुख सार्वजनिक संदेश है। उन्होंने ईरानी जनता से एकजुट रहने और सामंजस्य बनाए रखने की अपील की। बता दें कि मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का स्थान लिया है। अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हमलों में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया और युद्ध की आग भड़क उठी।

अमेरिका ने फिर की सैन्य कार्रवाई

ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में अमेरिका ने बुधवार को तेहरान के खिलाफ एक बार फिर रक्षात्मक सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी बलों ने ईरान के चार ड्रोन नष्ट कर दिए और उस ठिकाने पर भी हमला किया जहां पांचवां ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी। इन ड्रोनों से होर्मुज स्ट्रेट में नौवहन को गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। यह इस सप्ताह अमेरिका की दूसरी ऐसी कार्रवाई है।

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों के बावजूद वह किसी भी तरह की जल्दबाजी में समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ने कैबिनेट बैठक की शुरुआत में कहा कि हम समझौते के काफी करीब हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत अभी भी अधर में लटकी हुई है।

सोमवार से स्थिति हुई है खराब

सोमवार को स्थिति और बिगड़ गई जब अमेरिकी बलों ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नौकाओं पर हमले किए। ईरान ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे 'बुरी नीयत तथा अविश्वसनीयता' का प्रमाण बताया। अमेरिका का दावा है कि तीन महीने पहले शुरू हुए इस संघर्ष में वह 'संयम' बरतते हुए आवश्यक कदम उठा रहा है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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