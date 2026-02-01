अमेरिका ने हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट में... खामेनेई की अब तक की सबसे खतरनाक धमकी

संक्षेप: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मध्य पूर्व में क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है।

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मध्य पूर्व में 'क्षेत्रीय युद्ध' को जन्म देगा, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है। ईरानी नेता का यह बयान तब सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी गणराज्य पर सैन्य हमले की धमकी दी है। माना जा रहा है कि 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की ये टिप्पणियां अब तक की उनकी सबसे प्रत्यक्ष धमकी है।

ईरानी सरकारी टेलीविजन ने खामेनेई के हवाले से बताया कि अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामेनेई ने आगे कहा कि हम उकसाने वाले नहीं हैं और न ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा या उसे परेशान करेगा।

इससे पहले खामेनेई ने देशभर में जारी उन विरोध-प्रदर्शनों की तुलना एक 'तख्तापलट' से की, जिनसे वहां की धार्मिक शासन व्यवस्था को चुनौती मिली है। ईरान के सर्वोच्च नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में कथित तौर पर हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि ईरान में राजद्रोह के आरोपों में मौत की सजा तक का प्रावधान है। ऐसे में तेहरान द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को सामूहिक रूप से फांसी की सजा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

गौरतलब है कि अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और इससे जुड़े अमेरिकी युद्धपोत अरब सागर में तैनात हैं, जिन्हें ट्रंप ने तेहरान द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर की गई खूनी कार्रवाई के बाद वहां भेजा था। हालांकि अभी तक यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप बल प्रयोग करेंगे या नहीं। उन्होंने बार-बार कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को भी एक ऐसे मुद्दे के रूप में उठाया है जिसे वह हल करना चाहते हैं।