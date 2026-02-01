Hindustan Hindi News
अमेरिका ने हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट में... खामेनेई की अब तक की सबसे खतरनाक धमकी

संक्षेप:

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मध्य पूर्व में क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है।

Feb 01, 2026 03:38 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
ईरान-अमेरिका तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मध्य पूर्व में 'क्षेत्रीय युद्ध' को जन्म देगा, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है। ईरानी नेता का यह बयान तब सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी गणराज्य पर सैन्य हमले की धमकी दी है। माना जा रहा है कि 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की ये टिप्पणियां अब तक की उनकी सबसे प्रत्यक्ष धमकी है।

ईरानी सरकारी टेलीविजन ने खामेनेई के हवाले से बताया कि अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामेनेई ने आगे कहा कि हम उकसाने वाले नहीं हैं और न ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा या उसे परेशान करेगा।

इससे पहले खामेनेई ने देशभर में जारी उन विरोध-प्रदर्शनों की तुलना एक 'तख्तापलट' से की, जिनसे वहां की धार्मिक शासन व्यवस्था को चुनौती मिली है। ईरान के सर्वोच्च नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में कथित तौर पर हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि ईरान में राजद्रोह के आरोपों में मौत की सजा तक का प्रावधान है। ऐसे में तेहरान द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को सामूहिक रूप से फांसी की सजा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

गौरतलब है कि अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और इससे जुड़े अमेरिकी युद्धपोत अरब सागर में तैनात हैं, जिन्हें ट्रंप ने तेहरान द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर की गई खूनी कार्रवाई के बाद वहां भेजा था। हालांकि अभी तक यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप बल प्रयोग करेंगे या नहीं। उन्होंने बार-बार कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को भी एक ऐसे मुद्दे के रूप में उठाया है जिसे वह हल करना चाहते हैं।

लेकिन ईरान ने रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य में रविवार और सोमवार को सैन्य अभ्यास की योजना बनाई थी। यह फारस की खाड़ी का संकरा मुहाना है, जहां से विश्व के तेल व्यापार का पांचवां हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान ने अभ्यास के दौरान अमेरिकी युद्धपोतों या विमानों को धमकी देने या वाणिज्यिक यातायात को बाधित करने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
