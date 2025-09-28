'ज़ायोनी शासन अलग-थलग पड़ चुका', इजरायली पीएम पर खूब बरसे अयातुल्ला अली खामेनेई
बेंजामिन नेतन्याहू के यूएनजीए भाषण को गाजा में इजरायल रक्षा बलों की ओर से लगाए गए विशाल लाउडस्पीकरों से प्रसारित किया गया। अपने भाषण में उन्होंने पश्चिमी नेताओं की फिलिस्तीनी को मान्यता देने के लिए आलोचना की।
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू के भाषण के दौरान कई देशों के राजनयिकों की ओर से वॉकआउट का जिक्र किया। खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'आज ज़ायोनी शासन दुनिया में सबसे अधिक घृणित और अलग-थलग बन चुका है।' इसके साथ उन्होंने नेतन्याहू की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह लगभग खाली महासभा में बोल रहे थे।
बेंजामिन नेतन्याहू के यूएनजीए भाषण को गाजा में इजरायल रक्षा बलों की ओर से लगाए गए विशाल लाउडस्पीकरों से प्रसारित किया गया। अपने भाषण में उन्होंने पश्चिमी नेताओं की फिलिस्तीनी को मान्यता देने के लिए आलोचना की। नेतन्याही ने कसम खाई कि इजरायल कभी भी आतंकवादी राज्य को हमारे गले से नीचे नहीं उतारने देगा। उन्होंने खाली हॉल को संबोधित करते हुए कहा, 'हम राष्ट्रीय आत्महत्या नहीं करेंगे क्योंकि आपमें नकारात्मक मीडिया और इजरायल के खून की मांग करने वाली यहूदी-विरोधी भीड़ का सामना करने की हिम्मत नहीं है।'
नेतन्याहू के भाषण के दौरान वॉकआउट
इजरायली पीएम के भाषण के दौरान वॉकआउट का प्लान फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने बनाया था। इसमें लगभग सभी अरब व मुस्लिम देशों, कई अफ्रीकी व एशियाई देशों और कुछ यूरोपीय देशों के राजनयिक भी शामिल हुए। इस तरह अधिकांश सीटें खाली रह गईं। ईरान की सीटों पर उन बच्चों की तस्वीरें रखी गई थीं, जिनके बारे में तेहरान ने दावा किया कि वे जून में इजरायल के युद्ध के दौरान गाजा में मारे गए थे।
हिजबुल्लाह का मुख्य समर्थक ईरान
ईरान भी पिछले चार दशकों से हिजबुल्लाह का मुख्य समर्थक रहा है, जो इसे हथियार और धन उपलब्ध कराता है। इसने हिजबुल्लाह को क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली आतंकी समूहों में से एक बना दिया। हालांकि, इजरायल के साथ 14 महीने के युद्ध में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जो नवंबर में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के कई शीर्ष नेता मारे गए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।