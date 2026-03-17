जिसने कहा था 'पाकिस्तान करेगा परमाणु हमला', वही अब बना मोजतबा खामेनेई का सैन्य सलाहकार
ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने पूर्व इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (IRGC) कमांडर मोहसेन रेजाई को अपना सैन्य सलाहकार नियुक्त किया है। ईरानी मीडिया मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह नियुक्ति सोमवार को हुई।
ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने पूर्व इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (IRGC) कमांडर मोहसेन रेजाई को अपना सैन्य सलाहकार नियुक्त किया है। ईरानी मीडिया मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह नियुक्ति सोमवार को हुई। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष में उलझा हुआ है। बता दें कि रेजाई कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, की यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मध्य पूर्व में अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का तनाव चरम पर है।
रेजाई ने हाल ही में फारस की खाड़ी में सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों से अमेरिका ने इस क्षेत्र में असुरक्षा पैदा की हुई है। रेजाई के अनुसार, जब तक अमेरिका अपनी सेना वापस नहीं बुलाता और क्षेत्रीय देश ( खासकर ईरान और ओमान ) स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले लेते, तब तक वहां स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिकी जहाजों के लिए बंद रहेगा और कोई भी अमेरिकी युद्धपोत फारस की खाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
रेजाई के बयानों में अक्सर चरमपंथी टिप्पणियां शामिल रहती हैं। पिछले साल जून में, अमेरिका-इजरायल के 12 दिवसीय हमलों के दौरान ईरानी राज्य टेलीविजन पर दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान ने ईरान को आश्वासन दिया है कि अगर इजरायल ईरान पर परमाणु हमला करता है, तो पाकिस्तान भी इजरायल पर परमाणु हमला करेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि तेहरान के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय से छिपी हुई हैं।
हालांकि, पाकिस्तानी सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इसे 'बेबुनियाद और गैरजिम्मेदाराना' करार दिया था। उन्होंने इजरायल की निंदा करते हुए कहा था कि इजरायल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया है, और यदि मुस्लिम राष्ट्र एकजुट नहीं हुए तो सभी का यही हाल होगा। इस बीच, अली खामेनेई की हत्या (अमेरिका-इजरायल हमलों में) की घटना पर पाकिस्तान ने कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान की विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक पार्टियों, जिसमें PTI भी शामिल है, ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए गहरा दुख जताया और ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त की है।
वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य सभी के लिए खुला है, लेकिन अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों के लिए बंद है, जिन्होंने ईरान पर 'कायरतापूर्ण' हमले किए। अल जजीरा के अनुसार, अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने तेहरान, हमादान और इस्फहान समेत कई ईरानी शहरों पर बमबारी जारी रखी है, जबकि ईरानी जवाबी हमलों में इजरायली शहरों में भी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसका गहरा असर पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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