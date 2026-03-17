जिसने कहा था 'पाकिस्तान करेगा परमाणु हमला', वही अब बना मोजतबा खामेनेई का सैन्य सलाहकार

ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने पूर्व इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (IRGC) कमांडर मोहसेन रेजाई को अपना सैन्य सलाहकार नियुक्त किया है। ईरानी मीडिया मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह नियुक्ति सोमवार को हुई।

ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने पूर्व इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (IRGC) कमांडर मोहसेन रेजाई को अपना सैन्य सलाहकार नियुक्त किया है। ईरानी मीडिया मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह नियुक्ति सोमवार को हुई। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष में उलझा हुआ है। बता दें कि रेजाई कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, की यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मध्य पूर्व में अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का तनाव चरम पर है।

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रेजाई ने हाल ही में फारस की खाड़ी में सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों से अमेरिका ने इस क्षेत्र में असुरक्षा पैदा की हुई है। रेजाई के अनुसार, जब तक अमेरिका अपनी सेना वापस नहीं बुलाता और क्षेत्रीय देश ( खासकर ईरान और ओमान ) स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले लेते, तब तक वहां स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिकी जहाजों के लिए बंद रहेगा और कोई भी अमेरिकी युद्धपोत फारस की खाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

रेजाई के बयानों में अक्सर चरमपंथी टिप्पणियां शामिल रहती हैं। पिछले साल जून में, अमेरिका-इजरायल के 12 दिवसीय हमलों के दौरान ईरानी राज्य टेलीविजन पर दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान ने ईरान को आश्वासन दिया है कि अगर इजरायल ईरान पर परमाणु हमला करता है, तो पाकिस्तान भी इजरायल पर परमाणु हमला करेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि तेहरान के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय से छिपी हुई हैं।

हालांकि, पाकिस्तानी सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इसे 'बेबुनियाद और गैरजिम्मेदाराना' करार दिया था। उन्होंने इजरायल की निंदा करते हुए कहा था कि इजरायल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया है, और यदि मुस्लिम राष्ट्र एकजुट नहीं हुए तो सभी का यही हाल होगा। इस बीच, अली खामेनेई की हत्या (अमेरिका-इजरायल हमलों में) की घटना पर पाकिस्तान ने कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान की विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक पार्टियों, जिसमें PTI भी शामिल है, ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए गहरा दुख जताया और ईरान के साथ एकजुटता व्यक्त की है।