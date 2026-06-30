बातचीत करने गए थे ट्रंप के दामाद और करीबी, ईरान ने दिखा दिया ठेंगा; तेहरान ने क्या कहा?
Iran US Talk: ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी नई वार्ता या उच्च-स्तरीय बैठक की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कतर की राजधानी दोहा में जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की मौजूदगी के बावजूद ईरानी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को साफ-साफ कहा कि बातचीत की कोई योजना नहीं है।
ईरान ने मंगलवार को अमेरिका के साथ किसी भी तत्काल या आगामी उच्च-स्तरीय बैठक की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की मौजूदगी के बावजूद ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि उसके प्रतिनिधिमंडल की अमेरिकी अधिकारियों के साथ कोई मुलाकात या अप्रत्यक्ष वार्ता की कोई योजना नहीं है।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने मीडिया को दिए एक विस्तृत बयान में कहा कि हमने अगले कुछ दिनों में अमेरिकी पक्ष के साथ किसी भी स्तर पर बैठक आयोजित करने की कोई योजना नहीं बनाई है। दोहा यात्रा का उद्देश्य केवल कतरी पक्ष के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रावधानों को लागू करने पर चर्चा करना है।
बगाई ने बताया कि ईरानी टीम मुख्य रूप से उस समझौता ज्ञापन की धाराओं पर कतरी अधिकारियों से बातचीत करेगी, जिसमें कतर में जमा ईरानी संपत्तियों और धन की रिहाई का मुद्दा प्रमुख है। उन्होंने कहा कि कल दोहा में संभवतः समझौता ज्ञापन की विभिन्न धाराओं के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें कतरी पक्षों के पास ईरान की प्रतिबंधित संपत्तियों की रिहाई से संबंधित महत्वपूर्ण धारा भी शामिल है।
6 अरब डॉलर का फंड अभी तक नहीं पहुंचा
कतर के विदेश मंत्रालय ने इससे पहले स्पष्ट किया था कि खाड़ी देश में रखे गए लगभग 6 अरब अमेरिकी डॉलर के ईरानी फंड अभी तक तेहरान को ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। इस मुद्दे को समझौता ज्ञापन के वित्तीय प्रावधानों के कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस फंड की रिहाई पर दोनों पक्षों के बीच तकनीकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम हस्तांतरण नहीं हुआ है।
अमेरिका को चेतावनी
ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से किए गए समझौता ज्ञापन को लेकर अमेरिका को सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन इस समझौते का कोई भी प्रावधान तोड़ता है तो ईरान उसका कड़ा जवाब देगा। बगाई ने जोर देकर कहा कि हम किसी भी कार्रवाई पर पलटवार करेंगे। ईरान के खिलाफ भविष्य में किसी भी प्रकार की आक्रामकता या सैन्य कार्रवाई का तत्काल और निर्णायक जवाब दिया जाएगा।
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि वाशिंगटन द्वारा कोई भी नई सैन्य कार्रवाई या आक्रामक कदम समझौता ज्ञापन के पहले अनुच्छेद का सीधा उल्लंघन होगा, जिससे पूरे समझौते के कार्यान्वयन पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ईरान इस समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा।
ईरान की ओर से यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की दोहा यात्रा को लेकर मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थीं कि दोनों पक्षों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता का नया दौर शुरू हो सकता है। हालांकि ईरान के स्पष्ट इनकार ने इन अटकलों पर पानी फेर दिया है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को पूरी तरह लागू किए बिना किसी भी नई वार्ता में शामिल होना व्यर्थ होगा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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