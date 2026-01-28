ईरान ने ट्रंप के दावों को किया खारिज, कहा- हमने अमेरिका से बातचीत का अनुरोध नहीं किया

संक्षेप: अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत की कोई गुहार नहीं लगाई है। अराकची ने बताया कि हाल के दिनों में उनका अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से कोई संपर्क नहीं हुआ है

अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत की कोई गुहार नहीं लगाई है। अब्बास अराकची ने बुधवार को सरकारी मीडिया को बताया कि हाल के दिनों में उनका अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से कोई संपर्क नहीं हुआ है और न ही ईरान की ओर से बातचीत का कोई अनुरोध किया गया है।

बातचीत का कोई अनुरोध नहीं दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि ईरान की ओर एक और 'सैनिकों का बेड़ा' (अर्माडा) बढ़ रहा है और उन्हें उम्मीद है कि तेहरान वाशिंगटन के साथ समझौता कर लेगा। ट्रंप के इस दावे के बाद अराकची ने सरकारी मीडिया को बताया कि हाल के दिनों में मेरा और विटकॉफ का कोई संपर्क नहीं हुआ है और न ही हमारी ओर से बातचीत का कोई अनुरोध किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। बातचीत धमकियों के साथ नहीं चल सकती और बातचीत तभी संभव है जब कोई खतरा या अत्यधिक मांग न हो। ईरानी विदेश मंत्री ने बताया कि विभिन्न मध्यस्थ 'परामर्श' कर रहे हैं और तेहरान के संपर्क में हैं। वहीं, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने मंगलवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि तेहरान अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में किसी भी ऐसी प्रक्रिया का स्वागत करता है जो युद्ध को रोक सके।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा था? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपने सख्त रुख को दोहराते हुए कहा है कि एक और सैन्य बेड़ा (अर्माडा) ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आयोवा राज्य के क्लाइव में कहा कि वैसे इस समय एक और अर्माडा बड़ी खूबसूरती से तैरते हुए ईरान की ओर बढ़ रहा है। हम देखेंगे। उम्मीद है कि वे हमसे समझौता कर लें। उन्हें हमसे पहले ही समझौता कर लेना चाहिए था। कम से कम उनके पास देश तो बचेगा।

इसी सिलसिले में 'एक्सियोस' से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के साथ स्थिति 'परिवर्तनशील' है और बड़े अमेरिकी सैन्य बेड़ों को क्षेत्र के और करीब तैनात किया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी अधिकारी कई बार बातचीत की इच्छा जता चुके हैं। इसके बाद एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की कि यदि ईरान तय शर्तों के तहत संपर्क करता है, तो अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है।