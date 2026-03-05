Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बहरीन की प्रमुख तेल रिफाइनरी पर ईरान ने दागे मिसाइल, लगी आग... जानें क्या है हालात

Mar 05, 2026 11:49 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बहरीन के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात लगी आग पर काबू पा लिया गया है और रिफाइनरी अब सामान्य रूप से संचालित हो रही है। किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। 

बहरीन की प्रमुख तेल रिफाइनरी पर ईरान ने दागे मिसाइल, लगी आग... जानें क्या है हालात

मध्य पूर्व में युद्ध की आग भड़क रही है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में बहरीन की एक सरकारी तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ है। बहरीन के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात लगी आग पर काबू पा लिया गया है और रिफाइनरी अब सामान्य रूप से संचालित हो रही है। किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। यह हमला खाड़ी देशों के तेल उद्योग पर ईरान के लगातार टार्गेटेड हमलों की श्रृंखला में एक और कड़ी है, जो इन अरब राज्यों की आर्थिक जीवनरेखा है।

ईरान ने गुरुवार को इजरायल, अमेरिकी ठिकानों और क्षेत्रीय देशों पर मिसाइलों व ड्रोनों की नई लहर छोड़ी। तेहरान ने चेतावनी दी है कि यदि किसी ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाया गया तो अमेरिका को 'बहुत पछतावा' होगा। ये हमले ऐसे समय में हुए जब इजरायल और अमेरिका लगातार छठे दिन ईरान पर हमले कर रहे हैं। युद्ध दिन-प्रतिदिन विस्तार ले रहा है, जिससे मध्य पूर्व के अलावा 14 अन्य देश प्रभावित हो रहे हैं। अजरबैजान ने ईरान पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया, हालांकि तेहरान ने इनकार किया। एक दिन पहले अमेरिका ने श्रीलंका के तट पर एक ईरानी फ्रिगेट को डुबो दिया था।

ये भी पढ़ें:ईरान जंग के बीच भारत के लिए गुड न्यूज,पुराना दोस्त 95 लाख बैरल तेल देने को तैयार

लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष बढ़ने पर इजरायल ने बेरूत के सभी दक्षिणी उपनगरों के लिए बड़े पैमाने पर निकासी की चेतावनी जारी की। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी लड़ाई की पुष्टि की, जहां अधिक इजरायली सैनिक सीमा पार कर गए हैं। दूसरी ओर अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर व्यापक हमले किए, जिसमें उसकी सैन्य क्षमता, नेतृत्व और परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया गया। दोनों देशों के नेताओं ने ईरानी सरकार को गिराने का संकेत दिया था। युद्ध शुरू होने पर ही ईरानी सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे। हालांकि, लक्ष्य और समयसीमा में बार-बार बदलाव आया है और संघर्ष अनिश्चितकाल तक चलता दिख रहा है।

ये भी पढ़ें:ईरान-इजरायल-अमेरिका पर सवाल; फिनलैंड प्रेसिडेंट बोले- तोड़ा अंतरराष्ट्रीय कानून

ईरान के हमलों से अरब पड़ोसियों को नुकसान पहुंचा है, तेल आपूर्ति बाधित हुई है और वैश्विक हवाई यात्रा ठप हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, ईरान में कम से कम 1230 लोग मारे गए हैं, लेबनान में 100 से अधिक और इजरायल में करीब एक दर्जन। छह अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी नौसेना पर हिंद महासागर में ईरानी फ्रिगेट 'आईरिस डेना' को डुबोने का आरोप लगाया, जिसमें कम से कम 87 लोग मारे गए। उन्होंने इसे 'समुद्र में अत्याचार' करार दिया और कहा कि अमेरिका को अपनी इस हरकत का पछतावा होगा। दूसरी ओर एक ईरानी धर्मगुरु ने सरकारी टीवी पर इजरायल और 'ट्रंप' के खून बहाने का आह्वान किया।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran israel war iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।