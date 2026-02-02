ट्रंप ने दिखाए तेवर तो बैकफुट पर ईरान, राष्ट्रपति पेजेशकियन ने दिए बातचीत शुरू करने के आदेश

संक्षेप: तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बैकफुट पर धकेल दिया है। यही कारण है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने का आदेश दिया है।

US Iran Tension: तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बैकफुट पर धकेल दिया है। यही कारण है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने का आदेश दिया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने सोमवार को एक अज्ञात सरकारी सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी। दूसरी ओर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने के संभावित विवरण और सामान्य रूपरेखा की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी उन पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए की, जिनमें दावा किया गया था कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत अगले कुछ दिनों में तुर्की में हो सकती है।

बघाई ने कहा कि ईरान अभी फैसला लेने के चरण में है और इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं तथा कोणों की जांच कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दौर में हमने बातचीत की प्रक्रिया का दूसरे पक्षों द्वारा गलत इस्तेमाल देखा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय देश दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान करने वाले मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हैं। बघाई ने कहा कि पिछले दस वर्षों में ईरान ने अक्सर अमेरिका से धोखा और वादों को पूरा न करने का अनुभव किया है। इसका परिणाम पिछले साल जून में देखने को मिला, जब इजरायल और अमेरिका ने देश पर हमला किया। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी तरफ के व्यवहार में 'साफ विरोधाभास' है।

बघाई ने कहा कि ईरान ने हमेशा कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाने और अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने तथा क्षेत्र में सामूहिक शांति की रक्षा के लिए कूटनीति का उपयोग करने की दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना या कम करना ईरान के लिए उपलब्धि होगी, चाहे वह कभी भी हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की प्रकृति को लेकर चिंताओं को दूर करने और विश्वास बहाली के बदले में, प्राथमिकता के तौर पर प्रतिबंध हटाने की मांग करता है।

क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जनवरी के अंत में मध्य पूर्व में एक विमानवाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप और कई युद्धपोत तैनात किए थे। ट्रंप ने रविवार को कहा कि यदि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने में विफल रहता है, तो 'हमें पता चल जाएगा' कि ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की यह चेतावनी कितनी सही थी कि अमेरिकी हमला क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकता है।

इस बीच, ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सीएनएन को दिए साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका के साथ कम समय में 'न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और न्यायसंगत' परमाणु समझौता हासिल किया जा सकता है, बशर्ते वाशिंगटन दबाव वाली नीति को छोड़ दे।