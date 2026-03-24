एक तरफ गुप्त मीटिंग, दूसरी तरफ सीधी धमकी; ईरान बोला- आंख के बदले आंख नहीं सिर
ईरान के नए सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो ईरान की प्रतिक्रिया आंख के बदले आंख नहीं, बल्कि आंख के बदले सिर होगी।
ईरान के नए सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो ईरान की प्रतिक्रिया 'आंख के बदले आंख' नहीं, बल्कि 'आंख के बदले सिर' होगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान अमेरिका को 'पंगु' बना देगा और अरब की खाड़ी में उसके जहाजों को डुबो देगा। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए से बात करते हुए रेजाई ने कहा कि अमेरिका को बचाने की अंतिम समयसीमा नजदीक आ रही है। ट्रंप प्रशासन के पास इस दलदल से निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है।
उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर यदि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो हमारी जवाबी कार्रवाई आंख के बदले सिर, हाथ और पैर की होगी। हम आपको पूरी तरह पंगु बना देंगे और खाड़ी में डुबो देंगे। इस दौरान रेजाई ने इजरायल को 'ग्रेटर इजरायल' का सपना दिखाकर ट्रंप प्रशासन को युद्ध में घसीटने का आरोप लगाया। उन्होंने इस युद्ध को 'अवैध' करार देते हुए कहा कि ईरान तब तक लड़ाई नहीं रोकेंगे जब तक सभी प्रतिबंध हटाए नहीं जाते, हुए नुकसान की पूरी भरपाई नहीं की जाती और ईरान के खिलाफ भविष्य में किसी भी आक्रामकता की अंतरराष्ट्रीय कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती।
गुप्त मीटिंग की चर्चा
धमकी और चेतावनी के बीच खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत को मंजूरी दे दी है, हालांकि यह सहमति गुप्त तरीके से दी गई है। सऊदी अरब की प्रमुख मीडिया संस्था अल अरबिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुप्त रूप से अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ को सूचित किया कि सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ वार्ता की अनुमति दे दी है। इस रिपोर्ट को इजरायली अखबार येदिओथ अहरोनोथ के हवाले से प्रकाशित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, मोजतबा खामेनेई ने युद्ध को ईरान की शर्तों पर जल्द समाप्त करने के पक्ष में सहमति जताई है।
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के 'पूर्ण और समग्र समाधान' के लिए 'बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत' शुरू हो गई है। ट्रंप ने कहा कि इन वार्ताओं के सकारात्मक लहजे को देखते हुए उन्होंने रक्षा विभाग को ईरानी बिजली संयंत्रों और ऊर्जा अवसंरचना पर किसी भी हमले को पांच दिनों के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने लिखा कि पिछले दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। इन चर्चाओं के आधार पर मैंने पेंटागन को निर्देश दिया है कि चल रही बैठकों की सफलता के अधीन ईरानी ऊर्जा सुविधाओं पर हमले पांच दिनों के लिए टाल दिए जाएं।
दूसरी ओर ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। फर्जी खबरों का इस्तेमाल वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने तथा अमेरिका-इजरायल द्वारा फंसे दलदल से बचने के लिए किया जा रहा है। गालिबफ ने आगे लिखा कि ईरानी जनता हमलावरों को पूर्ण और खेदजनक दंड देने की मांग करती है। इस लक्ष्य को हासिल होने तक सभी ईरानी अधिकारी अपने सर्वोच्च नेता और जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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