एक तरफ गुप्त मीटिंग, दूसरी तरफ सीधी धमकी; ईरान बोला- आंख के बदले आंख नहीं सिर

ईरान के नए सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो ईरान की प्रतिक्रिया आंख के बदले आंख नहीं, बल्कि आंख के बदले सिर होगी।

ईरान के नए सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो ईरान की प्रतिक्रिया 'आंख के बदले आंख' नहीं, बल्कि 'आंख के बदले सिर' होगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान अमेरिका को 'पंगु' बना देगा और अरब की खाड़ी में उसके जहाजों को डुबो देगा। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए से बात करते हुए रेजाई ने कहा कि अमेरिका को बचाने की अंतिम समयसीमा नजदीक आ रही है। ट्रंप प्रशासन के पास इस दलदल से निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है।

उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर यदि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो हमारी जवाबी कार्रवाई आंख के बदले सिर, हाथ और पैर की होगी। हम आपको पूरी तरह पंगु बना देंगे और खाड़ी में डुबो देंगे। इस दौरान रेजाई ने इजरायल को 'ग्रेटर इजरायल' का सपना दिखाकर ट्रंप प्रशासन को युद्ध में घसीटने का आरोप लगाया। उन्होंने इस युद्ध को 'अवैध' करार देते हुए कहा कि ईरान तब तक लड़ाई नहीं रोकेंगे जब तक सभी प्रतिबंध हटाए नहीं जाते, हुए नुकसान की पूरी भरपाई नहीं की जाती और ईरान के खिलाफ भविष्य में किसी भी आक्रामकता की अंतरराष्ट्रीय कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती।

गुप्त मीटिंग की चर्चा धमकी और चेतावनी के बीच खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत को मंजूरी दे दी है, हालांकि यह सहमति गुप्त तरीके से दी गई है। सऊदी अरब की प्रमुख मीडिया संस्था अल अरबिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुप्त रूप से अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ को सूचित किया कि सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ वार्ता की अनुमति दे दी है। इस रिपोर्ट को इजरायली अखबार येदिओथ अहरोनोथ के हवाले से प्रकाशित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, मोजतबा खामेनेई ने युद्ध को ईरान की शर्तों पर जल्द समाप्त करने के पक्ष में सहमति जताई है।

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के 'पूर्ण और समग्र समाधान' के लिए 'बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत' शुरू हो गई है। ट्रंप ने कहा कि इन वार्ताओं के सकारात्मक लहजे को देखते हुए उन्होंने रक्षा विभाग को ईरानी बिजली संयंत्रों और ऊर्जा अवसंरचना पर किसी भी हमले को पांच दिनों के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने लिखा कि पिछले दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। इन चर्चाओं के आधार पर मैंने पेंटागन को निर्देश दिया है कि चल रही बैठकों की सफलता के अधीन ईरानी ऊर्जा सुविधाओं पर हमले पांच दिनों के लिए टाल दिए जाएं।