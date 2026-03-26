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होर्मुज पर बनेगा 'टोल प्लाजा'? समंदर पर कब्जे के लिए ईरान का खतरनाक प्लान, बिल ला रहा

Mar 26, 2026 02:44 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ और निराधार बताया है। जानिए ईरान के इस फैसले से तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा।

होर्मुज पर बनेगा 'टोल प्लाजा'? समंदर पर कब्जे के लिए ईरान का खतरनाक प्लान, बिल ला रहा

मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध ने वैश्विक तेल बाजारों को गंभीर संकट में धकेल दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर ईरान की बढ़ती पकड़ के कारण दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाता है, तो वह इस महत्वपूर्ण मार्ग को पूरी तरह से बंद कर सकता है। इस मार्ग के 28 फरवरी से बाधित होने के बाद अब यह संकट एक महीने के करीब पहुंच रहा है। ईरान अब इस जलमार्ग पर अपने नियंत्रण को औपचारिक और कानूनी रूप देने की कोशिश कर रहा है।

ईरान का नया कदम: जहाजों से टोल वसूलने की योजना

अर्ध-सरकारी 'फार्स' समाचार एजेंसी के अनुसार, ईरानी संसद एक नए मसौदा विधेयक (Draft Bill) पर काम कर रही है। इसके तहत, जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने वाले जहाजों को शुल्क (Toll) देना होगा। शिपिंग उद्योग की रिपोर्टों से पता चलता है कि एक अनौपचारिक प्रणाली पहले से ही लागू है। बिचौलियों के माध्यम से जहाज संचालकों से उनके चालक दल, माल और मार्ग का विवरण मांगा जा रहा है। कुछ मामलों में तो 2 मिलियन डॉलर तक की मांग की गई है। पिछले एक महीने से इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही बेहद कम हो गई है। वर्तमान में केवल ईरान या चीन से जुड़े जहाज, या जिन्हें 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) से मंजूरी मिली है, वही इस जलमार्ग को पार कर रहे हैं।

भारत का कड़ा रुख: दावों को बताया 'निराधार'

भारत के जहाजरानी मंत्रालय ने ईरान द्वारा टोल या लेवी लगाने की सभी रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय के विशेष सचिव, राजेश सिन्हा ने स्पष्ट किया कि होर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य है। उन्होंने कहा- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और वैश्विक नियमों के अनुसार, इस मार्ग पर 'नेविगेशन की स्वतंत्रता' सुनिश्चित है। इसलिए, यहां से गुजरने वाले जहाजों पर कोई भी लेवी या शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ये दावे पूरी तरह से निराधार हैं।

वैकल्पिक मार्गों पर भी मंडराता खतरा

होर्मुज के बाधित होने के बाद लाल सागर एक संभावित विकल्प लग सकता है, लेकिन ईरान ने इस मार्ग पर भी खतरे बढ़ा दिए हैं। ईरान ने यमन और जिबूती के बीच स्थित बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर भी धमकी दी है। यह मार्ग होर्मुज से लगभग 1,200 मील दूर है और अब ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूहों के सैन्य खतरों के कारण वैश्विक शिपिंग के लिए एक नई चुनौती बन गया है।

मार्ग को फिर से खोलने में बड़ी चुनौतियां

इस जलमार्ग को फिर से सुरक्षित बनाना बेहद जटिल है, जिसके कई कारण हैं। यह जलडमरूमध्य 140 मील लंबा है और अपने सबसे संकरे बिंदु पर केवल 25 मील चौड़ा है। इससे जहाजों को पैंतरेबाजी करने के लिए बहुत कम जगह मिलती है। भारी लदे हुए टैंकरों को पार करने में 10 से 14 घंटे लगते हैं। यहां का पानी उथला है जिससे माइन्स बिछने का खतरा रहता है। साथ ही, ईरान की पहाड़ी तटरेखा मिसाइल और ड्रोन लॉन्च के लिए बेहतरीन छिपने की जगह प्रदान करती है।

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मार्ग को खोलने के लिए युद्धपोतों की सुरक्षा, हवाई सुरक्षा और बारूदी सुरंगों को हटाने की आवश्यकता होगी। बारूदी सुरंगें हटाने के काम में युद्ध रुकने के बाद भी लगभग दो सप्ताह लग सकते हैं। अमेरिकी नौसेना अकेले हर दिन गुजरने वाले लगभग 140 जहाजों की सुरक्षा नहीं कर सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जहाजों की सुरक्षा के लिए एक गठबंधन बनाने का सुझाव दिया था, जिसे तब समर्थन नहीं मिला था, लेकिन युद्धविराम की स्थिति में सहयोगी देश इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर प्रभाव

शिपिंग कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बीमा प्रीमियम बढ़ गए हैं, युद्ध क्षेत्र में काम करने वाले चालक दल को अतिरिक्त वेतन देना पड़ रहा है और मालवाहक जहाज फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों में तेल उत्पादन रुक गया है और कुछ रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा है। इसके कारण बाजार में आपूर्ति घट गई है और ब्रेंट क्रूड ऑयल 114 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है।

Amit Kumar

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