हमला किया तो चुकानी पडे़गी कीमत; ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी

Iran US Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर सैन्य हमले की धमकी के कुछ घंटों बाद ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई नया हमला किया तो जवाब इतना भीषण होगा कि पूरा क्षेत्र एक बड़े, व्यापक और लंबे युद्ध में फंस जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य हमले की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरानी सैन्य कमांडर ने गुरुवार को अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमेरिका ने ईरान पर कोई नया हमला किया तो जवाब पहले से कहीं अधिक भीषण होगा और पूरा क्षेत्र एक बड़े, व्यापक तथा लंबे युद्ध में फंस सकता है।

खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर जनरल अली अब्दुल्लाही ने आधिकारिक बयान में कहा कि अगर अमेरिका एक बार फिर ईरान के खिलाफ हमले की कोशिश करता है तो उसे पहले से कहीं अधिक कठोर और निर्णायक प्रतिक्रिया मिलेगी। युद्ध की आग क्षेत्र में असुरक्षा फैलाने के अलावा और अधिक व्यापक, गहरी तथा दूरगामी रूप ले लेगी, और इसकी कीमत चुकानी पडे़गी।

ईरानी कमांडर ने जोर देकर कहा कि ईरान किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका की कोई नई 'मूर्खता' पूरे क्षेत्र को अस्थिरता के नए चक्र में धकेल देगी, जिसके परिणाम अमेरिका, ईरान और पूरे विश्व के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं।

जनरल अब्दुल्लाही का यह बयान ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर दिए गए आक्रामक पोस्ट के कुछ घंटों बाद आया। ट्रंप ने पहले पोस्ट में ईरान पर 'बहुत भारी हमला' करने की धमकी दी थी और कहा था कि अमेरिका खार्ग द्वीप तथा अन्य तेल बुनियादी ढांचा केंद्रों पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने वेनेजुएला के उदाहरण का हवाला देते हुए तेल और गैस बाजारों पर पूर्ण नियंत्रण की बात कही थी।

हालांकि, रात में ट्रंप ने अपना रुख बदलते हुए दूसरा पोस्ट किया और हमले को रद्द कर दिया। उन्होंने लिखा कि ईरान के साथ हुई चर्चाओं के अंतिम बिंदुओं को अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य सभी पक्षों ने मान लिया है। उच्चतम स्तर पर बातचीत हुई और मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए मैंने आज शाम ईरान के खिलाफ सभी निर्धारित हमलों और बमबारी को रद्द कर दिया है। इस दौरान ट्रंप ने स्पष्ट किया कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह लागू रहेगी। हस्ताक्षर की तारीख, समय और स्थान की घोषणा जल्द की जाएगी।