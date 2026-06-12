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हमला किया तो चुकानी पडे़गी कीमत; ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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Iran US Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर सैन्य हमले की धमकी के कुछ घंटों बाद ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई नया हमला किया तो जवाब इतना भीषण होगा कि पूरा क्षेत्र एक बड़े, व्यापक और लंबे युद्ध में फंस जाएगा।

हमला किया तो चुकानी पडे़गी कीमत; ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य हमले की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरानी सैन्य कमांडर ने गुरुवार को अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमेरिका ने ईरान पर कोई नया हमला किया तो जवाब पहले से कहीं अधिक भीषण होगा और पूरा क्षेत्र एक बड़े, व्यापक तथा लंबे युद्ध में फंस सकता है।

खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर जनरल अली अब्दुल्लाही ने आधिकारिक बयान में कहा कि अगर अमेरिका एक बार फिर ईरान के खिलाफ हमले की कोशिश करता है तो उसे पहले से कहीं अधिक कठोर और निर्णायक प्रतिक्रिया मिलेगी। युद्ध की आग क्षेत्र में असुरक्षा फैलाने के अलावा और अधिक व्यापक, गहरी तथा दूरगामी रूप ले लेगी, और इसकी कीमत चुकानी पडे़गी।

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ईरानी कमांडर ने जोर देकर कहा कि ईरान किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका की कोई नई 'मूर्खता' पूरे क्षेत्र को अस्थिरता के नए चक्र में धकेल देगी, जिसके परिणाम अमेरिका, ईरान और पूरे विश्व के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं।

जनरल अब्दुल्लाही का यह बयान ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर दिए गए आक्रामक पोस्ट के कुछ घंटों बाद आया। ट्रंप ने पहले पोस्ट में ईरान पर 'बहुत भारी हमला' करने की धमकी दी थी और कहा था कि अमेरिका खार्ग द्वीप तथा अन्य तेल बुनियादी ढांचा केंद्रों पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने वेनेजुएला के उदाहरण का हवाला देते हुए तेल और गैस बाजारों पर पूर्ण नियंत्रण की बात कही थी।

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हालांकि, रात में ट्रंप ने अपना रुख बदलते हुए दूसरा पोस्ट किया और हमले को रद्द कर दिया। उन्होंने लिखा कि ईरान के साथ हुई चर्चाओं के अंतिम बिंदुओं को अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य सभी पक्षों ने मान लिया है। उच्चतम स्तर पर बातचीत हुई और मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए मैंने आज शाम ईरान के खिलाफ सभी निर्धारित हमलों और बमबारी को रद्द कर दिया है। इस दौरान ट्रंप ने स्पष्ट किया कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह लागू रहेगी। हस्ताक्षर की तारीख, समय और स्थान की घोषणा जल्द की जाएगी।

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बता दें कि दोनों देशों के बीच यह तीखी बयानबाजी ऐसे समय में हो रही है जब कतर और पाकिस्तान का संयुक्त मध्यस्थता प्रतिनिधिमंडल हाल ही में ईरान का दौरा कर लौटा है। दोनों देशों के बीच हवाई हमले और सैन्य टकराव जारी हैं। क्षेत्रीय तनाव पहले से ही चरम पर है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित है कि कोई छोटी घटना पूरे मध्य पूर्व को बड़े युद्ध की आग में धकेल सकती है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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