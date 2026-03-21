बच्चियों की कब्रों पर फूल रख रो पड़ीं माएं, ईरान का सबसे दर्दनाक नववर्ष; कब्रिस्तानों में उमड़े लोग

ईरान में इस साल नौरोज़ का जश्न मातम में बदल गया है। मीनाब स्कूल हमले में मारे गए 168 मासूम बच्चों की कब्रों पर माता-पिता 'हफ्त-सीन' सजाकर आंसू बहा रहे हैं। युद्ध की विभीषिका और इस दर्दनाक त्रासदी की पूरी कहानी विस्तार से पढ़ें।

ईरान में फारसी नववर्ष यानी 'नौरोज' हमेशा से नई उम्मीदों, वसंत के आगमन और खुशियों का प्रतीक रहा है। हर साल घरों में सजने वाला पारंपरिक 'हफ्त-सीन' का दस्तरखान और बच्चों की खिलखिलाहट इस त्योहार की जान होती थी। लेकिन मार्च 2026 का नौरोज ईरान के इतिहास में एक गहरे जख्म के रूप में दर्ज हो गया है। इस बार जश्न और आतिशबाजी की जगह खामोशी ने ले ली है। माता-पिता नए कपड़े खरीदने के बजाय अपने उन जिगर के टुकड़ों की कब्रों पर फूल चढ़ा रहे हैं, जो हाल ही में एक स्कूल पर हुए विनाशकारी हमले का शिकार हो गए।

मीनाब स्कूल का वो काला दिन अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बीच, ईरान के मीनाब स्थित एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। कथित तौर पर अमेरिका के इस दिल दहला देने वाले हमले में 168 मासूम बच्चों की जान चली गई। जिन बच्चों को नौरोज की तैयारियों में अपने माता-पिता का हाथ बंटाना था, नए कपड़ों के लिए जिद करनी थी वे अब हमेशा के लिए गहरी नींद सो गए हैं। यूनिसेफ (UNICEF) और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हमले को बच्चों पर हुआ एक गंभीर और विनाशकारी प्रहार करार दिया है।

कब्रों पर सजा 'हफ्त-सीन' नौरोज के मौके पर इस साल ईरान के कब्रिस्तानों का नजारा रुला देने वाला है। जहां कभी परिवार एक साथ बैठकर नववर्ष का स्वागत करते थे, आज वही परिवार अपने बच्चों की ठंडी कब्रों के पास बैठकर मातम मना रहे हैं। ईरान के लोगों का वसंत आंसुओं से भीगा है। कई माताओं ने अपने बच्चों की कब्रों पर ही 'हफ्त-सीन' (नौरोज की पारंपरिक सजावट) सजाई है।

कब्रों पर रखे छोटे-छोटे जूते, उनके पसंदीदा खिलौने और मिठाइयां उस दर्द को बयां कर रही हैं जिसे शब्दों में पिरोना नामुमकिन है। एक आम ईरानी नागरिक की आंखों में अब वसंत की चमक नहीं, बल्कि अपनों को खोने का खालीपन है।

मीनाब प्राथमिक विद्यालय पर हमला कैसे हुआ? ईरान के मीनाब स्थित 'शजरेह तैयबेह' गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर यह विनाशकारी हमला 28 फरवरी की सुबह उस समय हुआ, जब वहां कक्षाएं चल रही थीं और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान के पहले ही दिन इस स्कूल पर कई मिसाइलें गिरीं। इनमें कथित तौर पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें शामिल थीं। इस भीषण हवाई हमले ने स्कूल की पूरी इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया, जिससे 160 से अधिक मासूम बच्चियों और अन्य लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने जानबूझकर किसी स्कूल को निशाना बनाने से इनकार किया है और इस घटना की जांच की बात कही है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनेस्को जैसी संस्थाओं ने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन और युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है।

युद्ध की विभीषिका और मानवीय संकट यह त्रासदी केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं है। 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियानों ने पूरे ईरान को एक भयंकर युद्ध की आग में झोंक दिया है। अब तक इस युद्ध में 1,400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 17,000 से अधिक लोग घायल हैं। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और पूरे देश में एक डर का माहौल है।

मीनाब स्कूल हमले ने यह साबित कर दिया है कि युद्ध के नियम और इंसानियत दोनों ही इस भू-राजनीतिक संघर्ष के मलबे के नीचे दब चुके हैं। यह नौरोज दुनिया के लिए एक कठोर रिमाइंडर है कि सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई की सबसे भारी कीमत हमेशा बेगुनाह बच्चों को चुकानी पड़ती है। ईरान के लिए यह वसंत फूलों और नई शुरुआत का नहीं, बल्कि आंसुओं और अधूरी यादों का है।