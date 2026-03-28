ईरान ने सऊदी में अमेरिकी सैन्य बेस पर दागी मिसाइलें, कई विमान तबाह; 10 सैनिक भी घायल
सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है, जिसमें 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और कई विमानों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात कर रहा है। पूरी खबर पढ़ें।
इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को तेज करने की धमकी देने के कुछ ही घंटों बाद, इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब में एक सैन्य बेस पर हमला किया है। शुक्रवार को सऊदी अरब के सैन्य बेस पर ईरान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और कई विमान भी तबाह हो गए। अधिकारियों के अनुसार, 'प्रिंस सुल्तान एयर बेस' पर हुए इस हमले में दो अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका के कई रिफ्यूलिंग (ईंधन भरने वाले) विमानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मामले की जानकारी रखने वाले दो अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर इस घटना की पुष्टि की है।
इस हमले में विमानों को हुए नुकसान को दर्शाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की गई हैं। इस हमले की खबर सबसे पहले 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने दी थी। यह हमला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के ठीक एक दिन बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान 'मिट चुका' है। इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी दावा किया था कि 'इतिहास में कभी भी किसी देश की सेना को इतनी जल्दी और इतने प्रभावी ढंग से बेअसर नहीं किया गया है।'
इजरायल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला
इससे पहले ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के अनुसार, अराक स्थित 'शाहिद खोंडाब भारी जल परिसर' और यज्द प्रांत में 'अर्दकन येलोकेक उत्पादन संयंत्र' को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया (IRNA) के अनुसार इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही रेडिएशन फैलने का कोई खतरा है। अराक संयंत्र पिछले जून में हुए इजरायली हमले के बाद से ही बंद पड़ा है। इजरायली सेना का कहना है कि यज्द संयंत्र में यूरेनियम संवर्धन के लिए कच्चे माल को प्रोसेस किया जाता है और यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका है। इसके अलावा, इज़राइल ने तेहरान के बीचों-बीच उन जगहों पर भी हमले किए जहाँ बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती हैं।
ईरान का पलटवार और चेतावनी
ईरान ने सऊदी अरब के 'प्रिंस सुल्तान एयर बेस' पर हमला किया। दो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। कई ईंधन भरने वाले विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। शुक्रवार देर रात ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागीं। तेल अवीव में तेज धमाके सुने गए और 11 अलग-अलग जगहों पर मिसाइलें गिरने की खबर है। इन हमलों में तेल अवीव में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बीर शेवा और मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास भी सायरन बजाए गए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इजरायल को चेतावनी दी है कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी।
लगातार हो रहे हैं हमले
प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरान का यह कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले 1 मार्च को इसी बेस पर हुए हमले में 26 वर्षीय आर्मी सार्जेंट बेंजामिन एन. पेनिंगटन घायल हो गए थे, जिनकी कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। वह इस मौजूदा युद्ध में अब तक मारे गए 13 अमेरिकी सैनिकों में से एक थे।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के आंकड़े
शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, एक महीने से चल रहे इस संघर्ष में अब तक 300 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। ज्यादातर सैनिक ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर लौट चुके हैं। 30 सैनिक अभी भी काम पर लौटने की स्थिति में नहीं हैं। 10 सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
युद्धविराम की कोशिशें
ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए ईरान के सामने संभावित युद्धविराम के लिए 15-सूत्रीय योजना की पेशकश की है। ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत या शांति वार्ता से साफ इनकार किया है। 'होर्मुज जलडमरूमध्य' पर ईरान के कड़े नियंत्रण के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि, शुक्रवार को तेहरान ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के जरिए मानवीय सहायता और कृषि उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने पर सहमति जताई है।
अमेरिकी सेना की नई तैयारियां और तैनाती
शांति वार्ता की चर्चाओं के बावजूद, पेंटागन (अमेरिकी रक्षा विभाग) मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है।
82वां एयरबोर्न डिवीजन: आने वाले दिनों में कम से कम 1,000 सैनिकों को मध्य पूर्व भेजा जा रहा है। यह यूनिट दुश्मन के इलाके में पैराशूट के जरिए उतरकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों और हवाई अड्डों पर कब्जा करने में माहिर है।
मरीन और नौसेना: सेना दो मरीन इकाइयों को भी तैनात करने की प्रक्रिया में है। इससे क्षेत्र में लगभग 5,000 मरीन और हजारों नौसैनिक जुड़ जाएंगे।
विदेश मंत्री का बयान
क्षेत्र में हजारों अतिरिक्त सैनिकों को भेजे जाने के बावजूद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका जमीनी सैनिकों को उतारे बिना ही अपने सभी लक्ष्य हासिल कर सकता है। फ्रांस में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद रुबियो ने पत्रकारों से कहा कि इन अतिरिक्त तैनातियों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकतम विकल्प और अवसर प्रदान करना है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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