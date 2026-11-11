ईरान ने अर्जेंटीना की सेना को बताया आतंकी संगठन, IRGC ने क्यों उठाया ये कदम?
ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। कुछ महीने पहले अर्जेंटीना ने भी ईरान के खिलाफ ऐसा ही कदम उठाया था।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। बुधवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह कदम अर्जेंटीना द्वारा कुछ महीने पहले लिए गए फैसले का सीधा जवाब माना जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई 2019 में पास किए गए एक खास कानून के तहत की गई है।
क्या था अर्जेंटीना का फैसला?
मार्च के आखिरी हफ्ते में अर्जेंटीना की सरकार ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। IRGC ईरान की सेना की एक प्रमुख और शक्तिशाली शाखा मानी जाती है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ विदेशों में भी सक्रिय रहती है। अर्जेंटीना का आरोप है कि IRGC लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह को हथियार, पैसा और प्रशिक्षण देकर मदद करता है।
ब्यूनस आयर्स की सरकार का कहना है कि हिजबुल्लाह 1994 में हुए एक बड़े हमले में शामिल था। 18 जुलाई 1994 को ब्यूनस आयर्स के AMIA यहूदी सामुदायिक केंद्र पर एक बम हमला हुआ था। इस हमले में 85 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह अर्जेंटीना के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला माना जाता है। अर्जेंटीना लंबे समय से इस हमले की जांच कर रहा है और ईरान तथा हिजबुल्लाह पर आरोप लगाता रहा है, हालांकि तेहरान ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है।
ईरान का 2019 वाला कानून
2019 में ईरान की संसद ने एक कानून पास किया था। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई देश ईरान की सेना या उसकी किसी शाखा को आतंकवादी संगठन घोषित करता है, तो ईरान भी उस देश की सेना या सुरक्षा बलों को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने अपने ताजा बयान में इसी कानून का हवाला देते हुए कहा कि तेहरान अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन मानता है और उन्हें इसी श्रेणी में डालता है।
ब्रिटेन के खिलाफ भी ऐसा ही कदम
इस महीने की शुरुआत में ईरान ने ब्रिटेन के खिलाफ भी लगभग वैसा ही कदम उठाया था। तेहरान ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को 'दुश्मन समूह' और ब्रिटिश रॉयल नेवी तथा रॉयल एयर फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। यह कार्रवाई जुलाई में ब्रिटेन द्वारा IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने के बाद हुई थी। लंदन ने IRGC पर हिजबुल्लाह और अन्य समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया था।
दोनों देशों के रिश्ते
ईरान और अर्जेंटीना के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। AMIA बम विस्फोट के बाद से अर्जेंटीना लगातार ईरान से संबंधित अधिकारियों पर जांच और आरोप लगाता रहा है। 2013 में अर्जेंटीना के एक विशेष अभियोजक ने इस मामले में ईरान के कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कोशिश की थी। ईरान इसे राजनीतिक साजिश बताता रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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