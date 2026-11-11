ईरान ने अर्जेंटीना की सेना को बताया आतंकी संगठन, IRGC ने क्यों उठाया ये कदम?

ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। कुछ महीने पहले अर्जेंटीना ने भी ईरान के खिलाफ ऐसा ही कदम उठाया था।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। बुधवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह कदम अर्जेंटीना द्वारा कुछ महीने पहले लिए गए फैसले का सीधा जवाब माना जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई 2019 में पास किए गए एक खास कानून के तहत की गई है।

क्या था अर्जेंटीना का फैसला? मार्च के आखिरी हफ्ते में अर्जेंटीना की सरकार ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। IRGC ईरान की सेना की एक प्रमुख और शक्तिशाली शाखा मानी जाती है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ विदेशों में भी सक्रिय रहती है। अर्जेंटीना का आरोप है कि IRGC लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह को हथियार, पैसा और प्रशिक्षण देकर मदद करता है।

ब्यूनस आयर्स की सरकार का कहना है कि हिजबुल्लाह 1994 में हुए एक बड़े हमले में शामिल था। 18 जुलाई 1994 को ब्यूनस आयर्स के AMIA यहूदी सामुदायिक केंद्र पर एक बम हमला हुआ था। इस हमले में 85 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह अर्जेंटीना के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला माना जाता है। अर्जेंटीना लंबे समय से इस हमले की जांच कर रहा है और ईरान तथा हिजबुल्लाह पर आरोप लगाता रहा है, हालांकि तेहरान ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है।

ईरान का 2019 वाला कानून 2019 में ईरान की संसद ने एक कानून पास किया था। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई देश ईरान की सेना या उसकी किसी शाखा को आतंकवादी संगठन घोषित करता है, तो ईरान भी उस देश की सेना या सुरक्षा बलों को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने अपने ताजा बयान में इसी कानून का हवाला देते हुए कहा कि तेहरान अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन मानता है और उन्हें इसी श्रेणी में डालता है।

ब्रिटेन के खिलाफ भी ऐसा ही कदम इस महीने की शुरुआत में ईरान ने ब्रिटेन के खिलाफ भी लगभग वैसा ही कदम उठाया था। तेहरान ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को 'दुश्मन समूह' और ब्रिटिश रॉयल नेवी तथा रॉयल एयर फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। यह कार्रवाई जुलाई में ब्रिटेन द्वारा IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने के बाद हुई थी। लंदन ने IRGC पर हिजबुल्लाह और अन्य समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया था।