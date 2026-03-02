Hindustan Hindi News
इजरायल को समर्थन के लिए 'ग्रेट फ्रेंड' को धन्यवाद; पीएम मोदी से बातचीत के बाद नेतन्याहू

Mar 02, 2026 10:48 pm IST
इजरायली पीएम ने कहा कि मैंने अपने ग्रेट फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने कल उनसे विस्तार से बात की और इजरायल के साथ उनके रुख, सच्चाई के लिए खड़े होने तथा भारत के लोगों की अपार मित्रता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। एनडीटीवी से बात करते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि उन्होंने अपने 'ग्रेट फ्रेंड' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और मध्य पूर्व में तनाव के बीच इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि हाल ही में पीएम मोदी इज़राइल के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कई दौर की बातचीत की थी।

नेतन्याहू ने क्या कहा?

पत्रकारों से बात करते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि मैंने अपने ग्रेट फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने कल ( रविवार ) उनसे विस्तार से बात की और इजरायल के साथ उनके रुख, सच्चाई के लिए खड़े होने तथा भारत के लोगों की अपार मित्रता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि इजरायल में उनकी बहुत प्रशंसा होती है। मैं बातचीत के विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने उनसे बात की है, और मैंने इस क्षेत्र और उसके बाहर के कई अन्य नेताओं से भी बात की है।

बता दें कि सोमवार की सुबह इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान के खिलाफ संयुक्त अमेरिकी-इजरायली अभियान का उद्देश्य आंशिक रूप से ईरानियों को अपने नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए परिस्थितियां तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने का समय नजदीक आ रहा है। वह दिन नजदीक आ रहा है। और जब वह आएगा, तो इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानी जनता के साथ वहां मौजूद होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि ईरानी जनता हमारे साथ हो। यह उन पर निर्भर करता है, हम वहां जरूर होंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानियों के लिए 'तानाशाही के जुए को उतार फेंकने' का समय आ गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे 'अपने देश को वापस लेने' के लिए कहा है।

रविवार को हुई थी बातचीत

बता दें कि पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम पर चिंता जताई थी और युद्ध को जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया था। मोदी ने रविवार रात हुई बातचीत में कहा कि आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि इलाके के मौजूदा हालात पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई। हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंताएं बताईं और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। भारत ने लड़ाई जल्द खत्म करने की जरूरत दोहराई।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

