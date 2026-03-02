इजरायल को समर्थन के लिए 'ग्रेट फ्रेंड' को धन्यवाद; पीएम मोदी से बातचीत के बाद नेतन्याहू

इजरायली पीएम ने कहा कि मैंने अपने ग्रेट फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने कल उनसे विस्तार से बात की और इजरायल के साथ उनके रुख, सच्चाई के लिए खड़े होने तथा भारत के लोगों की अपार मित्रता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। एनडीटीवी से बात करते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि उन्होंने अपने 'ग्रेट फ्रेंड' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और मध्य पूर्व में तनाव के बीच इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि हाल ही में पीएम मोदी इज़राइल के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कई दौर की बातचीत की थी।

नेतन्याहू ने क्या कहा? पत्रकारों से बात करते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि मैंने अपने ग्रेट फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने कल ( रविवार ) उनसे विस्तार से बात की और इजरायल के साथ उनके रुख, सच्चाई के लिए खड़े होने तथा भारत के लोगों की अपार मित्रता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि इजरायल में उनकी बहुत प्रशंसा होती है। मैं बातचीत के विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने उनसे बात की है, और मैंने इस क्षेत्र और उसके बाहर के कई अन्य नेताओं से भी बात की है।

बता दें कि सोमवार की सुबह इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान के खिलाफ संयुक्त अमेरिकी-इजरायली अभियान का उद्देश्य आंशिक रूप से ईरानियों को अपने नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए परिस्थितियां तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने का समय नजदीक आ रहा है। वह दिन नजदीक आ रहा है। और जब वह आएगा, तो इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानी जनता के साथ वहां मौजूद होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि ईरानी जनता हमारे साथ हो। यह उन पर निर्भर करता है, हम वहां जरूर होंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानियों के लिए 'तानाशाही के जुए को उतार फेंकने' का समय आ गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे 'अपने देश को वापस लेने' के लिए कहा है।