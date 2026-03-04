Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान ने अमेरिका से किया सीक्रेट संपर्क, जंग के बीच 'गुप्त' मिलन की हो रही बात

Mar 04, 2026 10:02 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने गुप्त चैनलों के माध्यम से अमेरिका से संपर्क साधकर संघर्ष समाप्त करने की शर्तों पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के खुफिया मंत्रालय के एजेंटों ने किसी तीसरे देश की खुफिया एजेंसी के जरिए सीआईए से संपर्क किया है।

ईरान ने अमेरिका से किया सीक्रेट संपर्क, जंग के बीच 'गुप्त' मिलन की हो रही बात

मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने गुप्त चैनलों के माध्यम से अमेरिका से संपर्क साधकर संघर्ष समाप्त करने की शर्तों पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के खुफिया मंत्रालय के एजेंटों ने किसी तीसरे देश की खुफिया एजेंसी के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी सीआईए से संपर्क किया ह। ईरान पश्चिमी देशों के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी को छिपाने का कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन अब युद्ध की तबाही से बचने के लिए वार्ता की इच्छा जाहिर की है।

हालांकि, वाशिंगटन में इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी पक्ष के बीच इस पर विचार होने की संभावना कम दिख रही है। इजरायल ने भी अमेरिका से इस प्रस्ताव को नजरअंदाज करने की अपील की है, क्योंकि इजरायली अधिकारी ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट करने और संभवतः वहां की सरकार को गिराने के मकसद से अभियान चला रहे हैं।

ये भी पढ़ें:भारत के करीब पहुंचा ईरान-US युद्ध का दायरा, कैसे डुबोया युद्धपोत; देखें VIDEO

बता दें कि यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है, जब सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में नेतृत्व संकट और अव्यवस्था का माहौल है। अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में खामेनेई सहित कई शीर्ष ईरानी नेता मारे गए, जिससे तेहरान की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और सार्वजनिक कूटनीति केंद्र के प्रमुख इस्माइल बाकाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल के हालिया हमलों से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गोलेस्तान पैलेस को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

ये भी पढ़ें:दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी पर ईरान का फिर हमला, अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक

इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान की वायु रक्षा, वायुसेना, नौसेना और नेतृत्व सब खत्म हो चुका है। वे अब बातचीत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अब वार्ता का समय निकल चुका है। दूसरी ओर ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता खामेनेई के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने एएनआई को दिए साक्षात्कार में कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन गरिमा के साथ।

ये भी पढ़ें:जंग के बीच चीन पर मेहरबान हुआ ईरान, तेल के लिए खोल दिया हॉर्मूज स्ट्रेट

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बुधवार को पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के सिर्फ चार दिन बीते हैं, लेकिन अमेरिका निर्णायक, विनाशकारी और निर्दयता से जीत रहा है। कल रात से शुरू होकर कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली वायु सेनाओं का ईरानी आसमान पर पूर्ण नियंत्रण होगा। उनका सफाया हो चुका है, और वे यह जानते हैं। हमने उनकी क्षमताओं को परखना, नष्ट करना, मनोबल तोड़ना और पराजित करना शुरू किया है।

अल जजीरा के अनुसार, अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान और लेबनान पर बमबारी जारी है। बेरूत के पास एक होटल और कोम में विशेषज्ञों की सभा वाली इमारत पर हमले हुए। दोनों देशों में मरने वालों की संख्या 800 से अधिक पहुंच गई है। युद्ध अब पांचवें दिन में प्रवेश कर चुका है और क्षेत्रीय स्तर पर फैलने की आशंका बढ़ गई है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran israel war iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।