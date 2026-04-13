Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अमेरिकी धमकियों के खिलाफ ईरान का चीन वाला 'मास्टरप्लान', यूं ही नहीं हांफ रहे ट्रंप

Apr 13, 2026 09:20 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

ईरान भी चीन के पुराने रुख की तर्ज पर जवाब दे रहा है। जब अमेरिका ने चीन पर शुल्क लगाए थे, तब चीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे अमेरिका को अपना रुख कुछ हद तक नरम करना पड़ा था।

अमेरिकी धमकियों के खिलाफ ईरान का चीन वाला 'मास्टरप्लान', यूं ही नहीं हांफ रहे ट्रंप

ईरान और अमेरिका के बीच लगभग छह सप्ताह से जारी युद्ध फिलहाल रुक गया है, लेकिन इस्लामाबाद में हुई वार्ता के विफल रहने के बाद स्थायी शांति की संभावनाएं अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए साफ चेतावनी दी है कि अगर तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। ट्रंप की नई धमकी में होर्मुज जलमार्ग पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी लगाने का भी जिक्र है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप की यह चेतावनी पुरानी रणनीति को दोहराती नजर आ रही है। कुछ महीने पहले चीन के खिलाफ भी उन्होंने इसी तरह का दबाव बनाया था, जब उन्होंने चीनी निर्यात पर भारी कटौती और 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब ईरान के मामले में भी ट्रंप बातचीत के लिए दबाव बनाने का वही तरीका अपना रहे हैं।

ईरान ने चीन की राह अपनाई

ईरान भी चीन के पुराने रुख की तर्ज पर जवाब दे रहा है। जब अमेरिका ने चीन पर शुल्क लगाए थे, तब चीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे अमेरिका को अपना रुख कुछ हद तक नरम करना पड़ा था। चीन दुनिया का लगभग 90 प्रतिशत दुर्लभ धातुओं का उत्पादन करता है। इनमें 17 ऐसे तत्व शामिल हैं जो रक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका के पास इनकी केवल एक खदान है और वह ज्यादातर आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर रहा है। अब ईरान होर्मुज पर अपने नियंत्रण को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान इसे अमेरिका के खिलाफ अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार मानता है और वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर बातचीत में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि विश्व के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल का परिवहन इसी संकरे जलमार्ग से होता है।

ये भी पढ़ें:ईरान में शांति करवाएगा रूस? तेहरान के इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर दिया खास ऑफर

गौरतलब है कि युद्ध शुरू होने से पहले होर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता था। ईरान कभी-कभी जहाजों को परेशान करता था, लेकिन पूर्ण नियंत्रण की कोशिश नहीं करता था। युद्ध के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब ईरान टैंकरों की आवाजाही को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर रहा है और तय कर रहा है कि कौन से जहाज गुजर सकते हैं और किन शर्तों पर। साथ ही, सुरक्षित मार्ग देने के बदले जहाजों से शुल्क वसूलने की भी कोशिश कर रहा है।

तेल बाजार में हलचल

होर्मुज में जारी गतिरोध का असर वैश्विक बाजारों पर साफ दिख रहा है। ट्रंप की नाकाबंदी वाली धमकी के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें 8 प्रतिशत बढ़कर 103 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई हैं। मार्केट एक्सपर्ट आगे और तेज उछाल की आशंका जता रहे हैं। ईरान का रोजाना लगभग 20 लाख बैरल तेल निर्यात वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसी भी तरह की रुकावट से आपूर्ति घट सकती है और कीमतें और बढ़ सकती हैं।

ये भी पढ़ें:US ने शुरू की नाकाबंदी, ट्रंप बोले- ईरानी ‘फास्ट अटैक’ जहाज को करेंगे नष्ट

दूसरी ओर ईरानी नेताओं ने साफ संदेश दिया है कि वे आर्थिक दबाव झेलने को तैयार हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने कहा कि पेट्रोल की मौजूदा कीमत का आनंद लीजिए… जल्द ही आपको 4 से 5 डॉलर प्रति लीटर पेट्रोल की याद आएगी। वहीं, सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यह संघर्ष लंबा खिंचा तो तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ईंधन की लागत महंगी होगी और आम उपभोक्ताओं पर बोझ और बढ़ेगा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran america war iran israel war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।