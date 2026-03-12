Hindustan Hindi News
बिना इजाजत हिले तो खैर नहीं, ड्रोन से उड़ा देंगे; ईरान ने होर्मुज को घोषित किया 'नो-मूव' जोन

Mar 12, 2026 11:44 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
ईरान ने फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में सख्त नाकाबंदी कर दी है। जहाजों को हिलने तक की मनाही है। विदेशी तेल टैंकरों पर ईरानी ड्रोन हमलों के खतरे से दुनिया भर में खलबली मच गई है। पूरी खबर पढ़ें।

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने फारस की खाड़ी में अपनी समुद्री नाकाबंदी को बेहद आक्रामक रूप से तेज कर दिया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जलमार्ग में IRGC ने 'नो-मूव' जोन लागू कर दिया है जहां जहाजों के हिलने-डुलने पर भी सख्त मनाही है। ईरानी फौज ने दावा किया है कि वे अब तक कई अंतरराष्ट्रीय जहाजों को निशाना बना चुके हैं।

IRGC का कड़ा रुख और चेतावनियां

ईरान के सरकारी प्रसारक 'प्रेस टीवी' ने एक्स पर फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य के बीच से एक ग्राउंड डॉक्यूमेंट्री साझा की है। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि IRGC ने अब तक 14 तेल टैंकरों पर हमला करने का दावा किया है, जिनमें दो अमेरिकी टैंकर भी शामिल हैं। IRGC नौसेना बल के कमांडर रियर एडमिरल अलीरेज़ा तंगसिरी ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले किसी भी जहाज को ईरान से पूर्व अनुमति लेनी होगी, अन्यथा उसे ईरानी हमलों का सामना करना पड़ सकता है। चेतावनी को नजरअंदाज करने पर बुधवार को दो जहाजों- 'एक्सप्रेस रोम' और 'मयूरी नारी' को निशाना बनाया गया।

डॉक्यूमेंट्री में दिखा खौफनाक मंजर

डॉक्यूमेंट्री के दृश्य बेहद तनावपूर्ण माहौल को दर्शाते हैं। वीडियो में बंदर अब्बास के बासीज लड़ाकों को स्पीडबोट्स का संचालन करते हुए दिखाया गया है। इन्हें फारस की खाड़ी के रक्षक कहा जा रहा है। विदेशी तेल टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिर खड़े हैं। उन्हें अपना इंजन चालू करने तक की अनुमति नहीं है। IRGC ने समुद्र में एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित कर दिया है जहां से कुछ दर्जन मीटर भी खिसकने पर जहाजों पर तुरंत ड्रोन से हमला किया जा रहा है। वीडियो में होर्मुज द्वीप, जलडमरूमध्य, लारक द्वीप और उन ऊंचाइयों को दिखाया गया है जहां IRGC के लड़ाके तैनात हैं। एक दृश्य में नैरेटर कैमरामैन को आसमान में उड़ रहे ईरानी ड्रोन को लेकर चेतावनी देता है और वहां से तेजी से निकलने के लिए कहता है।

तनाव का मुख्य कारण

यह आक्रामक नाकाबंदी 28 फरवरी को ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता (सुप्रीम लीडर) की मृत्यु के बाद शुरू हुए अमेरिका-इजरायली हवाई हमलों की प्रतिक्रिया है। ईरानी सेनाएं इसके जवाब में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति पर प्रभाव

इस नाकाबंदी का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य से रोजाना लगभग 2 करोड़ (20 मिलियन) बैरल कच्चा तेल गुजरता है, जो वैश्विक खपत का लगभग 20% (पांचवां हिस्सा) है। तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए, अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अगले सप्ताह से अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) से 17.2 करोड़ बैरल तेल जारी करने की योजना की घोषणा की है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 120 दिन लगेंगे।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की पहल

इससे पहले, IEA ने आपूर्ति में आई इस बड़ी बाधा को दूर करने के लिए अपने 32 सदस्य देशों के आपातकालीन भंडार से 40 करोड़ (400 मिलियन) बैरल तेल जारी करने की घोषणा की थी। इन सभी अंतरराष्ट्रीय उपायों के बावजूद, IRGC ने इस जलमार्ग पर अपना कड़ा नियंत्रण बनाए रखा है। विदेशी जहाज अभी भी हवाई हमलों के खतरे के साये में फंसे हुए हैं और उन्हें इंजन तक चालू करने की मनाही है।

