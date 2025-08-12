ईरान को फिर सताया इजरायली हमले का डर, 15 परमाणु वैज्ञानिकों को परिवार समेत किया अंडरग्राउंड

जून में 12 दिनों तक चले इजरायल संग युद्ध में ईरान के 12 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। उसे एक बार फिर परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने का डर सता रहा है। ऐसे में कम से कम 15 वैज्ञानिकों को अंडरग्राउंड किया है।

हाल ही में इजरायल और ईरान के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान को एक बार फिर इजरायली हमले का डर सता रहा है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट है कि ईरान ने कथित तौर पर इजरायली हमलों के डर से 15 से ज्यादा न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को गुप्त ठिकानों में छिपा दिया है। ईरान को आशंका है कि इजरायल आगे भी उसके वैज्ञानिकों को निशाना बना सकता है जून में 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान इजरायल पर कई ईरानी वैज्ञानिकों को मारने के आरोप लगे थे।

ब्रिटेन के द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 से ज्यादा वैज्ञानिकों को उनके घरों और विश्वविद्यालयों से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। ये ठिकाने राजधानी तेहरान और देश के उत्तरी तटीय इलाकों में हैं, जहां वे अपने परिवार के साथ कड़ी सुरक्षा में रह रहे हैं। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, जिन वैज्ञानिकों का परमाणु कार्यक्रम से संबंध था और वे विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, उनकी जगह अब ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जिनका इस कार्यक्रम से कोई लेना-देना नहीं है।

वहीं, इजरायली खुफिया सूत्रों के अनुसार, मारे गए वैज्ञानिकों की जगह अब नई पीढ़ी के ईरानी परमाणु विशेषज्ञ काम संभाल रहे हैं, जो “डेथ रोस्टर” में शामिल माने जा रहे हैं। इनमें विस्फोटक तकनीक, न्यूट्रॉन भौतिकी और वॉरहेड डिजाइन के विशेषज्ञ शामिल हैं। इजरायली रक्षा विश्लेषक रोनेन सोलोमन का कहना है कि बचे हुए वैज्ञानिक शाहेद मिसाइलों को परमाणु वॉरहेड के अनुकूल बनाने पर काम कर चुके हैं और यह ईरान की परमाणु क्षमता के लिए बेहद अहम हैं। इसी कारण जून में इजरायल ने बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे पर भी हमले किए थे।

विश्वविद्यालयों पर भी हमला इजरायल की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान की परमाणु तकनीकी विशेषज्ञता गहराई से विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों में मौजूद है। इसी वजह से पिछले महीने तेहरान के शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी और इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर भी हमले हुए, जो सेना और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हैं।