इजरायल के इशारे पर हमला... यूक्रेन पर भड़का ईरान, दी जवाबी ऐक्शन की धमकी
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को चेतावनी दी कि कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हुए यूक्रेन के जानलेवा हमले का उनका देश जवाब देगा।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को कड़ी चेतावनी दी कि कैस्पियन सागर में ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर हुए यूक्रेन के हमले का इस्लामी गणराज्य जवाब देगा। इस हमले में एक ईरानी नाविक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। अराघची ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया और कीव पर इजरायल के इशारे पर यूरोप को युद्ध में घसीटने का आरोप लगाया। यह बयान तब आया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने कैस्पियन सागर में लंबी दूरी के हमलों से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।
उन्होंने कहा कि इन हमलों में ईरान से जुड़े सैन्य माल की ढुलाई में इस्तेमाल हो रहे जहाज और एक रूसी युद्धपोत शामिल हैं। जेलेंस्की ने इसे 'लंबी दूरी के प्रतिबंध' करार दिया और कहा कि ये हमले रूस के उन ठिकानों पर हैं जो युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि यूक्रेनी हमले से ईरानी जहाज में विस्फोट हुआ, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। मंत्रालय ने इसे 'शत्रुतापूर्ण और आपराधिक कृत्य' बताते हुए कहा कि इस्लामी गणराज्य ने रूस-यूक्रेन संघर्ष में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। मंत्रालय ने शनिवार को तेहरान में यूक्रेन के चार्ज डी’अफेयर्स को बुलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
अराघची ने एक्स पर लिखा कि जेलेंस्की ने एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया है, जिसमें एक नाविक मारा गया है। यह यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटने के लिए इजरायल के कहने पर किया गया संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। उन्होंने यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काजा कालास और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने साफ कर दिया है कि कीव के इस कृत्य का जवाब दिया जाएगा। अराघची ने कीव को 'मुफ्तखोर' कहकर संबोधित किया।
यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (SBU) ने टेलीग्राम पर दावा किया कि कैस्पियन सागर में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले कार्गो जहाजों पर ड्रोन हमले किए गए। इन जहाजों का इस्तेमाल ईरान और रूस के बीच सैन्य माल ( जैसे गोला-बारूद, गोले, बॉडी आर्मर और हेलमेट) की ढुलाई के लिए किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार, निशाना बनाए गए जहाजों में पोर्ट ओल्या-2 और बेगेई शामिल हैं। यूक्रेनी स्रोतों ने यह भी दावा किया कि एक रूसी मिसाइल बोट (प्रोजेक्ट 12418 मोलनिया क्लास) और लुकोइल की फिलानोवस्कॉय तेल प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया गया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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