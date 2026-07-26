इजरायल के इशारे पर हमला... यूक्रेन पर भड़का ईरान, दी जवाबी ऐक्शन की धमकी

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को चेतावनी दी कि कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हुए यूक्रेन के जानलेवा हमले का उनका देश जवाब देगा।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को कड़ी चेतावनी दी कि कैस्पियन सागर में ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर हुए यूक्रेन के हमले का इस्लामी गणराज्य जवाब देगा। इस हमले में एक ईरानी नाविक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। अराघची ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया और कीव पर इजरायल के इशारे पर यूरोप को युद्ध में घसीटने का आरोप लगाया। यह बयान तब आया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने कैस्पियन सागर में लंबी दूरी के हमलों से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

उन्होंने कहा कि इन हमलों में ईरान से जुड़े सैन्य माल की ढुलाई में इस्तेमाल हो रहे जहाज और एक रूसी युद्धपोत शामिल हैं। जेलेंस्की ने इसे 'लंबी दूरी के प्रतिबंध' करार दिया और कहा कि ये हमले रूस के उन ठिकानों पर हैं जो युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि यूक्रेनी हमले से ईरानी जहाज में विस्फोट हुआ, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। मंत्रालय ने इसे 'शत्रुतापूर्ण और आपराधिक कृत्य' बताते हुए कहा कि इस्लामी गणराज्य ने रूस-यूक्रेन संघर्ष में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। मंत्रालय ने शनिवार को तेहरान में यूक्रेन के चार्ज डी’अफेयर्स को बुलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

अराघची ने एक्स पर लिखा कि जेलेंस्की ने एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया है, जिसमें एक नाविक मारा गया है। यह यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटने के लिए इजरायल के कहने पर किया गया संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। उन्होंने यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काजा कालास और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने साफ कर दिया है कि कीव के इस कृत्य का जवाब दिया जाएगा। अराघची ने कीव को 'मुफ्तखोर' कहकर संबोधित किया।