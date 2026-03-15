ईरान ने बढ़ाई इजरायल-अमेरिका की चिंता, पहली बार दागी 'डांसिंग मिसाइल', जानें इसकी ताकत
मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के 16वें दिन रविवार को ईरान ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए। ईरानी समाचार एजेंसी प्रेस टीवी के अनुसार, इन हमलों में स्वदेशी रूप से विकसित सेज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया गया है
मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के 16वें दिन रविवार को ईरान ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए। ईरानी समाचार एजेंसी प्रेस टीवी के अनुसार, इन हमलों में स्वदेशी रूप से विकसित सेज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। यह हमला फरवरी के अंत में शुरू हुए युद्ध के बाद सेज्जिल मिसाइल का पहला युद्धकालीन प्रक्षेपण है। ईरानी सेना ने 'ट्रू प्रॉमिस 4' अभियान के तहत इजरायल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सेज्जिल मिसाइल ठोस ईंधन से संचालित दो-चरण वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी अनुमानित मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है और यह 700 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है।
दरअसल, इस मिसाइल को नाचने वाली मिसाइल यानी डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह उच्च ऊंचाई पर पैंतरेबाजी कर सकती है, जिससे आयरन डोम जैसी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देना आसान हो जाता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के अनुसार, यह मिसाइल लगभग 18 मीटर लंबी, 1.25 मीटर व्यास वाली और 23,600 किलोग्राम वजनी है। ठोस ईंधन के कारण इसे तेजी से तैयार और लॉन्च किया जा सकता है, जो पुरानी तरल ईंधन वाली शाहब श्रृंखला से बेहतर रणनीतिक लाभ देता है।
सेज्जिल के विकास का काम 1990 के दशक में शुरू हुआ था। पहला परीक्षण 2008 में हुआ, जिसमें यह करीब 800 किमी दूर गई। उसके बाद कई परीक्षण हुए, जिसमें 1900 किमी तक की दूरी तय करने का रिकॉर्ड है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमलों से शुरू हुआ था। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में व्यापक संघर्ष भड़क उठा।
ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जबकि इजरायल-अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, युद्ध में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर ईरानी हैं। पेंटागन ने बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ईरान में 15000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, पेंटागन ने क्षेत्र में यूएसएस त्रिपोली जैसे उभयचर हमलावर जहाज को 2500 मरीन सैनिकों के साथ तैनात किया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।