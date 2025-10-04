Iran executes six prisoners in quick succession after Israeli attack इजरायली हमले के बाद धड़ाधड़ फांसी दे रहा ईरान, 6 कैदियों को एक साथ दे दी मौत, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Iran executes six prisoners in quick succession after Israeli attack

इजरायली हमले के बाद धड़ाधड़ फांसी दे रहा ईरान, 6 कैदियों को एक साथ दे दी मौत

इजरायल के हमले के बाद ईरान में एक दशक में सबसे ज्यादा फांसी दी जा रही है। हाल ही में ईरान ने 6 कैदियों को फांसी पर लटका दिया। उनपर खुजस्तान में बम धमाका करने का आरोप था।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 02:22 PM
ईरान ने इजरायल की तरफ से हमला करने के आरोप में 6 कैदियों को फांसी पर लटका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस साल बीते दशक में सबसे ज्यादा फांसी दी हैं। जून में इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। इसके बाद ईरान ने भी कह दिया था कि वह अपने दुश्मनों को बख्शेगा नहीं, चाहे वे देश के अंदर हों या फिर विदेश में।

ईरान में कैदियों को फांसी दिए जाने की कार्रवाई तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जून में 12 दिनों तक चले ईरान-इजराइल युद्ध के बाद दी गई फांसी की संख्या पिछले कई दशकों में सबसे अधिक है। ईरान ने कहा कि इन लोगों ने पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों की हत्या की थी तथा ईरान के अशांत खुजस्तान प्रांत में खोर्रमशहर के आसपास के स्थलों को निशाना बनाकर बम विस्फोट किए थे।

खुजस्तान के लोग लंबे समय से ईरान की सरकार से असंतुष्ट रहते हैं और भेदभाव की शिकायत करते हैं। विद्रोही ग्रुप कई बार यहां तेल की पाइपलाइन पर भी हमला कर चुके हैं। ईरान की सरकार के खिलाफ यहां के लोगों का गुस्सा अकसर फूट पड़ता है।

इससे पहले शनिवार को भी एक कैदी को फांसी दी गई थी। उसपर 2009 में एक सुन्नी मौलाना की हत्या का आरोप था। जानकारी के मुताबिक ईरान इस बार जिस तरह से फांसी दे रहा है, वैसा मंजर 1988 के बाद से कभी नहीं देखा गया। ईरान-इराक युद्ध खत्म होने पर ईरान ने हजारों लगों को फांसी दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ही ईरान ने 1000 से ज्यादा लोगों को फांसी दी है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ईरान के इस रवैये की निंदा करते हैं।

