IRGC को आतंकी घोषित करने पर भड़का ईरान, यूरोपीय संघ के राजदूतों को किया तलब

संक्षेप: यूरोपीय संघ ने पिछले सप्ताह ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई में IRGC की भूमिका के कारण इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने पर सहमति जताई थी। इन प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत हुई और हजारों को हिरासत में लिया गया है…

ईरान और यूरोपीय संघ के बीच कूटनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान ने अपनी अर्धसैनिक सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित करने के यूरोपीय संघ (EU) के फैसले के विरोध में सभी EU राजदूतों को तलब किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान को हाल के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कथित हिंसक कार्रवाई और सामूहिक फांसी के मामलों के कारण अमेरिका से संभावित सैन्य कार्रवाई का खतरा झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी सेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत और कई मिसाइल विध्वंसक जहाजों को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य बल प्रयोग का फैसला लेंगे या नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय देश पश्चिम एशिया में एक और नए युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दरअसल, यूरोपीय संघ ने पिछले सप्ताह ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई में IRGC की भूमिका के कारण इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने पर सहमति जताई थी। इन प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत हुई और हजारों को हिरासत में लिया गया। अमेरिका और कनाडा सहित कई अन्य देश पहले से ही IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। हालांकि यह कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक माना जा रहा है, लेकिन इससे ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया है, खासकर इसलिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में IRGC की बड़ी भूमिका है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने पत्रकारों को बताया कि रविवार से राजदूतों को तलब करने की प्रक्रिया शुरू हुई और सोमवार तक जारी रही। बाघाई ने कहा कि कई कदमों की समीक्षा की गई है, विभिन्न विकल्प तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें संबंधित निर्णय लेने वाले संस्थानों को भेजा गया है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में यूरोपीय संघ के इस अवैध, अनुचित और बेहद गलत कदम के जवाब में ईरान कोई जवाबी फैसला लेगा।

इस बीच, बाघाई ने यह भी कहा कि फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार होर्मुज जलडमरूमध्य में IRGC का सैन्य अभ्यास तय कार्यक्रम के अनुसार जारी है। इस जलडमरूमध्य से दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान युद्ध का सामना कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी चिंता न करें। हालांकि, उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या ट्रंप ने अमेरिका की मांगों पर प्रतिक्रिया देने के लिए ईरान को कोई समयसीमा दी है।

इससे पहले, रविवार को ईरान की संसद के अध्यक्ष ने 2019 के एक कानून का हवाला देते हुए कहा था कि अब इस्लामिक गणराज्य यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकी संगठन मानता है।