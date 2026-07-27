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हमारे DNA में नहीं... ईरान ने ट्रंप को सरेआम झुठलाया, दावे की निकाली हवा

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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Iran US Tension: ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खुलेआम झुठला दिया है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल कोई वार्ता नहीं हो रही और ऐसा करना हमारे DNA में नहीं है।

Iran US talks
ईरान अमेरिका बातचीत

ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खुलेआम झुठला दिया है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, ईरान अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत में शामिल नहीं है। मंत्रालय ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि तेहरान ने बातचीत दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी। मंत्रालय का कहना है कि ऐसा करना हमारे DNA में नहीं है।

तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक, इसके बजाय मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बातचीत का अनुरोध खुद अमेरिका ने किया था। मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और यह रणनीतिक जलमार्ग सभी लेन के लिए पूरी तरह बंद है।

ईरान ने बातचीत के दावों को नकारा

ईरान और अमेरिका के बीच हालिया सैन्य टकराव में विराम के बावजूद विदेश मंत्रालय का यह बयान सोमवार को आया। ट्रंप प्रशासन ने राजनयिक प्रयासों के जारी रहने के संकेत दिए हैं, लेकिन तेहरान का रुख साफ है कि अभी कोई बातचीत नहीं चल रही। यह बयान उन दावों को सीधे झुठलाता है कि सैन्य हमले रोकने के बाद दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू हो गई थी।

सैन्य हमले लगातार दूसरे दिन रुके

अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक-दूसरे के खिलाफ सैन्य हमले रोक रखे हैं। इस विराम से राजनयिक सफलता की उम्मीद बढ़ी है और दुनियाभर में तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हाल के दिनों में राजनयिक कोशिशें तेज होने के बाद तेहरान के साथ बातचीत को 'थोड़ी गुंजाइश' दे रहे हैं। रविवार को फॉक्स न्यूज से बात करते हुए वाल्ट्ज ने कहा कि ट्रंप बातचीत को थोड़ी गुंजाइश दे रहे हैं। हम तैयार हैं, लेकिन वह बातचीत को थोड़ी गुंजाइश देंगे।

ईरान ने भी की इस बात की पुष्टि

ईरान ने भी पुष्टि की है कि अमेरिकी हमले रुकने के बाद उसने अपने जवाबी ऑपरेशन रोक दिए हैं। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि वाशिंगटन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही और बातचीत दोबारा शुरू होने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही, तेहरान ने फिर कहा कि होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति जस की तस है और जलमार्ग सभी लेन के लिए पूरी तरह बंद बना हुआ है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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