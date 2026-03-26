ईरान का ट्रंप पर सीधा वार, फेक चैट से 'अच्छी बातचीत' के दावे का उड़ाया मजाक, US बोला- झूठ नहीं बोलते
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ चल रहे युद्ध में युद्धविराम को लेकर 'बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत' होने का दावा किए जाने पर ईरान ने परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए फर्जी व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट साझा किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ चल रहे युद्ध में युद्धविराम को लेकर 'बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत' होने का दावा किए जाने पर ईरान ने परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए फर्जी व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट साझा किया है। ईरान के दक्षिण अफ्रीका स्थित दूतावास के सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में ट्रंप को 'शांति का राष्ट्रपति' बताते हुए दिखाया गया है, जिसमें वे खुद से ही एकतरफा बातचीत कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा है कि ट्रंप कभी झूठ नहीं बोलते हैं।
फर्जी चैट में बातचीत इस इस प्रकार हैं... हे आयतुल्लाह, चलो हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Straight of Hormuz) के बारे में सीधे बात करते हैं... ओह, यह सुनकर अच्छा लगा... मैं 5 दिनों के लिए हमले रोक देता हूं... इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। चैट पूरी तरह एकतरफा दिखाई दे रही है, जिसमें ट्रंप खुद को ही जवाब देते नजर आ रहे हैं। ईरानी दूतावास ने मंगलवार को 'इसे ईरान के साथ अच्छी और सार्थक बातचीत' शीर्षक के साथ शेयर किया।
दरअसल, ट्रंप ने सोमवार को वाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था कि अमेरिका ईरान के 'सही लोगों' से बातचीत कर रहा है और युद्ध समाप्त करने के लिए प्रगति हो रही है। उन्होंने ईरानी ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित करने की घोषणा भी की थी। रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका ने ईरान को 15 सूत्रीय समझौता प्रस्ताव भी भेजा, जिसे ईरान खारिज कर दिया।
हालांकि, ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबफ ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। ये फर्जी खबरें वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने तथा अमेरिका-इजरायल की फंसने वाली स्थिति से बचने के लिए फैलाई जा रही हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी बातचीत से इनकार किया है और होर्मुज जलडमरूमध्य तथा युद्ध की स्थिति पर अपना रुख अपरिवर्तित बताया है।
दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप कभी ब्लफ नहीं करते। इस दौरान लेविट ने जोर देकर कहा कि ट्रंप झूठ नहीं बोलते और परमाणु मुद्दे समेत अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर कदम उठाएंगे। अगर ईरान शर्तें नहीं मानता तो परिणाम भयानक होंगे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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