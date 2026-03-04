ईरान का पलटवार जारी, खाड़ी में दहशत; दुबई और दोहा में सुने गए जोरदार धमाके
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार रात दुबई और दोहा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं, क्योंकि ईरान ने उन मध्य पूर्वी देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार रात दुबई और दोहा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं, क्योंकि ईरान ने उन मध्य पूर्वी देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकारों ने कतर की राजधानी दोहा और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में तेज धमाके सुने। स्थानीय लोगों ने एएफपी को बताया कि उन्होंने यूएई की राजधानी अबू धाबी में भी धमाकों की आवाजें सुनीं। गौरतलब है कि शनिवार से अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर शुरू किए गए हमलों और उसके बाद खाड़ी देशों तथा इजरायल पर ईरान के जवाबी हमलों के कारण कई देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है।
इससे पहले ईरान ने हमले तेज करते हुए मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। सऊदी अरब ने ईरानी ड्रोन हमले की पुष्टि की और अमेरिकियों से फिलहाल दूतावास से दूर रहने की अपील की। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर दो ड्रोनों से हुए हमले में मामूली नुकसान हुआ। दूतावास ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि हमले के कारण अगली सूचना तक दूतावास न आएं। इसमें उन लोगों को भी आने से मना किया गया जिन्हें वीजा संबंधी काम के लिए समय दिया गया था।
इसी बीच, कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हमले के बाद मंगलवार को उसे अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की गई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बहरीन, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात समेत छह देशों में अपने उन कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकालने का आदेश दिया है जिनकी वहां तत्काल जरूरत नहीं है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों वाला संयुक्त अरब अमीरात लंबे समय से पश्चिम एशिया का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन अब हमलों के कारण इसे भी ईरान युद्ध में खींच लिया गया है।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला 'सुरक्षा जोखिमों' के कारण लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान के साथ जारी युद्ध को देखते हुए बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले अमेरिकियों से देश छोड़ने की अपील की है। युद्ध शुरू होने के बाद हवाई क्षेत्र बंद होने से बड़ी संख्या में लोग पश्चिम एशिया में फंसे हुए हैं। ईरानी रेड क्रेसेंट सोसाइटी के अनुसार, अमेरिका और इजरायल के हमलों में कम से कम 787 लोग मारे गए हैं।
वहीं, ईरानी मिसाइल हमलों में इजरायल में 11 लोग मारे गए। ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिज्बुल्लाह ने भी इजरायल पर हमला किया है, जिसके जवाबी हमलों में लेबनान में 52 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों के बीच ईरान के नतांज परमाणु स्थल को 'हाल में कुछ नुकसान' हुआ है, लेकिन इससे 'कोई विकिरण फैलने की आशंका नहीं है।
दूसरी ओर मंगलवार सुबह ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक जनरल ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजरायल द्वारा लगातार हमलों के परिणामस्वरूप ईरान मध्य पूर्व के 'सभी आर्थिक केंद्रों' के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि हम दुश्मन से कह रहे हैं कि अगर वह हमारे मुख्य केंद्रों पर हमला करने का फैसला करता है, तो हम इस क्षेत्र के सभी आर्थिक केंद्रों पर हमला करेंगे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।