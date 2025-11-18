ईरान के इस फैसले से भारतीयों को झटका, खत्म कर दी बड़ी सुविधा; आखिर क्या है वजह

ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे भारतीयों की मुश्किल बढ़ने वाली है। 22 नवंबर से ईरान में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री बंद हो जाएगी। इसके पीछे वजह है, धोखाधड़ी और तस्करी के बढ़ते मामले। बता दें कि फरवरी 2024 में ईरान ने भारतीयों को वीजा में छूट दी थी। इसका मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना था। लेकिन इसके बाद से ऐसी कई घटनाएं हुईं, जिसमें भारतीयों को नौकरी के झूठे वादे करके ईरान बुलाया गया। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में तो भारतीयों को यह भी लालच दिया गया कि उन्हें दूसरे देशों में पहुंचा दिया जाएगा। इसको देखते हुए ईरान ने यह कदम उठाया है।

भारत में ईरानी दूतावास ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान में सामान्य पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिकों के लिए वन-वे टूरिस्ट वीजा रद्द करने के नियमों का कार्यान्वयन 22 नवंबर 2025 से निलंबित कर दिया गया है। ईरान में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री का मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना था। इसके तहत हर छह महीने में 15 दिन के लिए छूट मिलती थी। हालांकि यह रोजगार के लिए वैध नहीं था।

भारत की प्रतिक्रिया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार का ध्यान ऐसी कई घटनाओं की ओर आकर्षित किया गया है, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे या तीसरे देशों में भेजने का आश्वासन देकर ईरान ले जाया गया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस उपाय का उद्देश्य यही है कि आपराधिक तत्व सुविधा का दुरुपयोग न कर पाएं। इसके मुताबिक साधारण पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को ईरान में प्रवेश करने या वहां से गुजरने के लिए वीजा जरूरी होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान जाने के इच्छुक सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और वीजा-मुक्त यात्रा या ईरान के रास्ते तीसरे देशों में आगे की यात्रा की पेशकश करने वाले एजेंटों से बचने की सलाह दी जाती है।



ईरान में टूरिज्म

कुछ खासियतों के चलते ईरान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहां पर इसफहान और शिराज हेरिटेज सिटीज हैं। इसके अलावा कौम और मशहद जैसे तीर्थस्थल भी हैं, जो दुनिया भर के धार्मिक अनुयायियों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसके अलावा रेगिस्तानी लैंडस्केप और प्राचीन सिल्क रोड रूट्स के साथ ईरान भारतीय यात्रियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा ईरान यूरोप और सेंट्रल एशिया के बजट ट्रैवलर्स के लिए अहम ट्रांजिट प्वॉइंट है।