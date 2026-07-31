ईरान का सनसनीखेज दावा: अमेरिका के तीन सबसे एडवांस्ड F-35 जेट तबाह, 3 को भारी नुकसान
ईरान ने गुरुवार को एक बड़ा और सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि उसने केशम द्वीप पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन स्थित अल-अजराक एयर बेस पर कड़ा प्रहार किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, इस हमले में अमेरिका के तीन सबसे एडवांस्ड एफ-35 फाइटर जेट पूरी तरह नष्ट हो गए हैं…
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ते जा रहा है। इस बीत तेहरान ने गुरुवार को सनसनीखेज दावा किया। उसके अनुसार, केशम द्वीप पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन स्थित अल-अजराक एयर बेस पर कड़ा प्रहार किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, इस हमले में अमेरिका के तीन सबसे एडवांस्ड एफ-35 फाइटर जेट पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, जबकि तीन अन्य विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही कई अमेरिकी अधिकारी तथा तकनीकी और मेंटेनेंस कर्मचारी भी मारे गए हैं।
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की एयरोस्पेस फोर्स ने अल-अजराक एयर बेस पर अमेरिकी एफ-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के डिप्लॉयमेंट रैंप और मेंटेनेंस सुविधाओं को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। आईआरजीसी ने दावा किया कि इस सटीक हमले में तीन एफ-35 विमान पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि तीन अन्य विमानों को काफी नुकसान पहुंचा। बयान में यह भी कहा गया कि हमले के दौरान कई अमेरिकी अधिकारी तथा तकनीकी और मेंटेनेंस कर्मचारी मारे गए हैं।
ईरान के अनुसार, यह पूरा ऑपरेशन बुधवार रात को केशम द्वीप पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक के जवाब में अंजाम दिया गया। आईआरजीसी ने आरोप लगाया कि जॉर्डन में स्थित इस एयर बेस से संचालित अमेरिकी सेना ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करते हुए दो घरों को निशाना बनाया। इस हमले में एक बच्चे समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे घायल हो गए। ईरान ने इसे अमेरिकी हमले की क्रूरता बताते हुए अपना जवाबी कदम जायज ठहराया।
नहीं खुलेगा होर्मुज
ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बंदर अब्बास और किश द्वीप सहित दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में विस्फोटों की खबरें आई हैं। अल-अजराक एयर बेस पर हमले का दावा करने से पहले ही आईआरजीसी ने एक और कड़ा बयान जारी करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका की मदद करने वाले देश अपनी नीति नहीं बदलते हैं तो उन्हें 'कड़ा जवाब' मिलेगा। आईआरजीसी ने आगे दावा किया कि होर्मुज उसकी नौसेना के पूर्ण नियंत्रण में है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक अमेरिका की धमकियां और क्षेत्र के समुद्री आवागमन में हस्तक्षेप जारी रहेगा, तब तक होर्मुज को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
अमेरिका क्या बोला?
इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि उसने ईरान के अंदर आईआरजीसी के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। सेंटकॉम के बयान के अनुसार, अमेरिकी सेना ने 29 जुलाई (बुधवार) को रात करीब 10 बजे ईटी पर ये हमले अंजाम दिए। ये हमले मंगलवार को अमेरिकी सेना पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की कोशिश का सीधा जवाब थे। सेंटकॉम नेआगे बताया कि आईआरजीसी के दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, तटीय निगरानी और रक्षा स्थल तथा समुद्री क्षमताएं शामिल हैं।
सेंटकॉम के बयान में कहा गया है कि इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान और उसके प्रॉक्सी समूहों से अमेरिकी सेना, वाणिज्यिक शिपिंग तथा पड़ोसी खाड़ी देशों को होने वाले खतरों को और कम करना था। अमेरिकी सैन्य बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि 28 जुलाई को ईरानी सेना ने मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर अचानक हमला करने की कोशिश में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि, सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक लिया गया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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