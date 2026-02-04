अब सब शांति है? तनाव के बीच ईरान और अमेरिका की पहली बैठक, जानें दोनों देश कहां मिलेंगे

संक्षेप: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। तनाव के इस माहौल में दोनों देश पहली बार आमने-सामने बैठकर बातचीत करेंगे। एक क्षेत्रीय राजनयिक ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता शुक्रवार को ओमान में होने की उम्मीद है।

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। तनाव के इस माहौल में दोनों देश पहली बार आमने-सामने बैठकर बातचीत करेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक क्षेत्रीय राजनयिक ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता शुक्रवार को ओमान में होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व में अपनी सेनाओं का विस्तार कर रहे हैं, जिससे संभावित टकराव का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो 'बुरी चीजें' हो सकती हैं, जिससे इस्लामिक गणराज्य ईरान पर दबाव बढ़ गया है। इस गतिरोध के कारण हवाई हमलों की पारस्परिक धमकियां दी गई हैं और एक व्यापक युद्ध में बदलने की आशंकाएं पैदा हो गई हैं।

दूसरी ओर ईरान ने स्पष्ट कहा है कि वह अपने मजबूत बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई रियायत नहीं देगा और इसे वार्ता की 'लक्ष्मण रेखा' बताया है। एक्सियोस के अनुसार, एक अरब सूत्र के हवाले से कहा कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान के अनुरोध पर तुर्की से वार्ता को ओमान में स्थानांतरित करने पर सहमति जताई है। अभी भी यह चर्चा जारी है कि क्या क्षेत्र के अरब और मुस्लिम देश ओमान में होने वाली इस वार्ता में शामिल होंगे।

द्विपक्षीय वार्ता चाहता है ईरान अमेरिकी सेना ने मंगलवार को अरब सागर में अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत के पास 'आक्रामक तरीके से' आने वाले एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। वहीं, ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि हम इस समय उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया और न ही यह बताया कि बातचीत कहां होने की उम्मीद है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची वार्ता में हिस्सा लेने वाले थे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय देशों के मंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार, तेहरान अब केवल अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता है।

अमेरिका द्वारा नौसेना की यह तैनाती ईरान में पिछले महीने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ हुई हिंसक कार्रवाई के बाद हुई है, जो 1979 की क्रांति के बाद ईरान में सबसे घातक घरेलू अशांति है। ट्रंप ने हस्तक्षेप की धमकी तो दी, लेकिन बाद में उन्होंने ईरान से परमाणु रियायतें मांगीं और उसके तट पर नौसैनिक बेड़ा भेजा। क्षेत्रीय अधिकारियों ने पहले बताया था कि राजनयिक प्रयासों की मुख्य प्राथमिकता संघर्ष से बचना और तनाव कम करना है। ईरान के छह मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के अनुसार, ईरान का नेतृत्व इस बात से बेहद चिंतित है कि अमेरिकी हमले से पहले से ही नाराज जनता सड़कों पर उतर आएगी, जिससे सत्ता पर उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है।

समुद्र में टकराव तनाव चरम पर होने के बीच अमेरिकी सेना ने मंगलवार को बताया कि अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत की ओर 'अस्पष्ट इरादों' से उड़ रहे एक ईरानी शाहेद-139 ड्रोन को अमेरिकी एफ-35 लड़ाकू विमान ने मार गिराया। ईरान की तसनीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जल में एक ड्रोन से संपर्क टूट गया था, लेकिन कारण नहीं बताया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मंगलवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में एक अन्य घटना की जानकारी दी, जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने अमेरिकी ध्वज वाले एक टैंकर को परेशान किया। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता, नौसेना कप्तान टिम हॉकिन्स ने कहा कि आईआरजीसी की दो नौकाएं और एक ईरानी मोहजर ड्रोन तेजी से एम/वी स्टेना इंपरेटिव के पास पहुंचे और टैंकर पर चढ़कर उसे जब्त करने की धमकी दी। समुद्री जोखिम प्रबंधन समूह वैनगार्ड ने कहा कि ईरानी नौकाओं ने टैंकर को इंजन बंद करने और जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। इसके जवाब में टैंकर ने गति बढ़ाई और अपनी यात्रा जारी रखी।