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यूएई बनेगा बलि का बकरा? ईरान से भिड़ाने की तैयारी कर रहा अमेरिका; चला फंडिंग का दांव

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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अमरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों ने ईरान युद्ध में यूएई को भी कूदने की अपील की है। बता दें कि अमेरिका इस युद्ध में यूएई को बलि का बकरा बनाना चाहता है। बीते दिनों ईरान ने यूएई पर हमला किया था। अमेरिका इसका  पूरा फायदा उठाना चाहता है।

यूएई बनेगा बलि का बकरा? ईरान से भिड़ाने की तैयारी कर रहा अमेरिका; चला फंडिंग का दांव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में अब यूएई को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी यूएई से कह रहे हैं कि ईरान युद्ध में वह सीधे तौर पर शामिल हो जाए और अमेरिका की मदद करे। हालांकि इसको लेकर यूएई की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह तूफान से पहले की शांति है। वहीं रविवार को अमेरिका के विमान आसमान में गड़गड़ाने लगे। बताया गया कि अमेरिका के विमान मध्य एशिया से यूरोप की ओर उड़े हैं।

यूएई को भड़का रहा अमेरिका

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन भी गए थे लेकन बिना किसी बड़ी सफलता के ही अपने देश लौट आए। उम्मीद थी कि इस यात्रा से ईरान युद्ध का कोी समाधान निकलेगा। हालांकि इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जा सका। बता दें कि बीते दिनों ईरान ने यूएई पर हमले किए थे। इसके बाद यूएई वैसे भी भड़का हुआ है और अमेरिका इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहता है।

वाशिंगटन लौटते समय 'एयर फोर्स वन' पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खुलते हुए देखना चाहते हैं और इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। हालांकि, ये ऐसी बातें हैं जो बीजिंग पहले भी कई बार कह चुका है। फॉक्स न्यूज द्वारा शी की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, "वह इसे समाप्त होते देखना चाहते हैं। वह मदद करना चाहते हैं। यदि वह मदद करना चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन हमें मदद की ज़रूरत नहीं है।"

सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगले कदम को लेकर प्रशासन के भीतर काफी मतभेद हैं। विशेष रूप से पेंटागन के कुछ अधिकारियों का तर्क है कि लक्षित हमलों सहित अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे ईरान पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा सके। दूसरी ओर, कुछ अन्य अधिकारी आर्थिक दबाव के साथ कूटनीति जारी रखने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि ईरान के कड़े रुख के बावजूद, यदि उस पर पर्याप्त दबाव डाला जाए तो वह पूर्ण पैमाने पर संघर्ष फिर से शुरू किए बिना समझौते के लिए तैयार हो सकता है।

ट्रंप खुद हाल के हफ्तों में बातचीत की ओर झुके हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि प्रतिबंधों, बढ़ते सैन्य दबाव और सीधी बातचीत से अंततः ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो जाएगा। इसके बावजूद अप्रैल में घोषित युद्धविराम के बाद से अब तक ईरान अपने रुख से पीछे नहीं हटा है और उसकी मांगें जस की तस बनी हुई हैं। ईरान की मांगों में अमेरिकी नाकेबंदी को खत्म करना, युद्ध का हर्जाना, होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरानी संप्रभुता की मान्यता, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की समाप्ति और लेबनान संघर्ष का अंत शामिल है। ईरान के नवीनतम प्रस्ताव पर सख्त टिप्पणी करते हुए श्री ट्रंप ने कहा, 'मैंने इसे देखा और अगर मुझे पहला वाक्य ही पसंद नहीं आता, तो मैं उसे फेंक देता हूं।'

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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