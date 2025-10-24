Hindustan Hindi News
India speaks at the UN on the two-state solutionIsrael-Palestine border be redrawn
फिर से तय की जाए इजरायल-फिलिस्तीन की सीमा, टू स्टेट सल्यूशन पर UN में बोला भारत

फिर से तय की जाए इजरायल-फिलिस्तीन की सीमा, टू स्टेट सल्यूशन पर UN में बोला भारत

संक्षेप: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में गाजा को लेकर टू स्टेट थ्योरी का समर्थन करते हुए एक बार फिर कहा कि अगर दोनों ही देशों की सीमा का पुनर्निर्धारण करके फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता दी जाए तो स्थायी शांति कायम हो सकती है।

Fri, 24 Oct 2025 Ankit Ojha
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने गाजा युद्धविराम को लेकर अमेरिका, एजिप्ट और कतर की तारीफ की है। भारत की तरफ से उन्होंने यूएनएससी के ओपन डिबेट सेशन को संबोधित किया और कहा कि भारत क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है। हरीश ने कहा, 13 अक्टूबर को शर्म-अल-शेख में हुई गाजा पीस समिट में भारत भी शामिल हुआ और शांति समझौते का आगे बढ़कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत को यही उम्मीद है कि आगे भी बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकाला जाएगा और क्षेत्रीय शांति कायम रहेगी।

अमेरिका की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को समझौते का सम्मान करना चाहिए और अपनी बातों पर कायम रहना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई निंदनीय है जिससे आम लोगों को नुकसान होता है या उनकी जान जाती है। उन्होंने कहा कि भारत आंचलिक शांति में हर प्रकार से योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन का समर्थन करता है।

टू स्टेट थ्योरी का समर्थन करते हुए भारत ने कहा कि वार्ता के जरिए उसका भी हल निकल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों की रक्षा का समर्थन करता है। 22 सितंबर को यूएन में टू स्टेट सल्यूशन के बुलाई गई कॉन्फ्रेंस के विचारों को आगे करना चाहिए। इजरायल के साथ ही अगर एक शांत और सुरक्षित फिलिस्तीन भी और दोनों की सीमाओं का मजबूत बंटवारा कर दिया जाए तो यह स्थायी शांति का रास्ता हो सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत ने मानवता के तहत फिलिस्तीनियों की मदद की है और 170 अरब डॉलर की राहत सामग्री उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा 135 मीट्रिक टन दवाइयों की सप्लाई की गई है। हमारे विचार हमेशा मानवता का समर्थन करते हैं और इसलिए पीड़ितों की मदद करना हम अपना धर्म समझते हैं।

