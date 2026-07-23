अगर हम तेल नहीं बेचेंगे, तो कोई नहीं बेचेगा; ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की चेतावनी
Iran US Tension: ईरान के चीफ नेगोशिएटर और संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर ग़ालिबाफ़ ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है।
ईरान के प्रमुख वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की सीधी धमकी के बाद बुधवार को अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। गालिबाफ ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान अपना तेल निर्यात नहीं कर पाया तो 'कोई भी नहीं बेचेगा' और हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले की स्थिति में कभी नहीं लौटेगा।
गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस युद्ध का समीकरण बिल्कुल स्पष्ट है, या तो सब या फिर कोई नहीं! जिस क्षेत्र में हम तेल नहीं बेचते, वहां कोई भी तेल नहीं बेच सकेगा। अगर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो किसी की भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा अमेरिकी सेना की गैर-मौजूदगी में ही संभव है। ईरान ने बार-बार स्पष्ट किया है कि इस सामरिक जलमार्ग में हालात युद्ध पूर्व स्थिति में वापस नहीं आएंगे।
ट्रंप की धमकी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपनी ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ईरान को सीधा संदेश देते हुए कहा कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य हथियार से हमला किया तो अमेरिका ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने लिखा कि अब से, जब भी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर गोली चलाएगा… तो यूनाइटेड स्टेट्स एक पुल या पावर प्लांट पर बमबारी करके उसे पूरी तरह नष्ट कर देगा। इस दौरान उन्होंने यह भी संकेत दिया कि हमले के लक्ष्यों में राजधानी तेहरान के पास या उसके अंदर स्थित सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं।
हॉर्मुज स्ट्रेट: तनाव का केंद्रबिंदु
बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट वर्तमान अमेरिका-ईरान संघर्ष का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। शुरुआती सीजफायर समझौते के टूटने के बाद पिछले करीब दो हफ्तों से दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर कई सैन्य कार्रवाई की है, जबकि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर जवाब दिया है।
गौरतलब है कि दुनिया के कुल तेल निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। ईरान इसे अपनी संप्रभुता के दायरे में मानता है और हाल के समझौतों में उसे इस मार्ग के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने का दावा करता है। वहीं ट्रंप प्रशासन इसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानते हुए युद्ध पूर्व खुली स्थिति में बहाल करने पर जोर दे रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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