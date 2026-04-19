Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हम नहीं पार करेंगे तो कोई नहीं गुजरेगा; होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की खुली चेतावनी

Apr 19, 2026 04:51 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

ईरान के संसदीय अध्यक्ष बागेर गालिबाफ ने शनिवार देर रात सरकारी टीवी चैनल से बात करते हुए साफ कहा कि जब हम होर्मुज से नहीं गुजर सकते, तो दूसरों के लिए इसे पार करना असंभव है। उन्होंने अमेरिकी नाकाबंदी को अज्ञानता में लिया गया नासमझी भरा फैसला बताते हुए तीखी आलोचना की।

हम नहीं पार करेंगे तो कोई नहीं गुजरेगा; होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की खुली चेतावनी

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद रखने का सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर नाकाबंदी नहीं हटाता, तब तक कोई भी जहाज इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से नहीं गुजर सकेगा। ईरानी संसदीय अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने शनिवार देर रात कहा कि जब हम खुद होर्मुज से पार नहीं कर सकते, तो दूसरों के लिए इसे पार करना असंभव है। ईरान की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान के मध्यस्थता प्रयासों के बावजूद अमेरिका-ईरान युद्धविराम को बढ़ाने की संभावना पर गहरा संशय बना हुआ है।

क्या बोले गालिबाफ?

ईरान के संसदीय अध्यक्ष बागेर गालिबाफ ने शनिवार देर रात सरकारी टीवी चैनल से बात करते हुए साफ कहा कि जब हम होर्मुज से नहीं गुजर सकते, तो दूसरों के लिए इसे पार करना असंभव है। उन्होंने अमेरिकी नाकाबंदी को 'अज्ञानता में लिया गया नासमझी भरा फैसला' बताते हुए तीखी आलोचना की। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के प्रति गहरे अविश्वास के बावजूद ईरान शांति की तलाश में है। हालांकि, उन्होंने माना कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी काफी अंतर हैं और कुछ बुनियादी मुद्दे अनसुलझे पड़े हैं।

ये भी पढ़ें:अमेरिका के टॉप-10 वैज्ञानिक लापता, ईरान का हाथ? किस मिशन में जुटे थे यह लोग

बता दें कि ईरान ने शुक्रवार को इजरायल और लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच 10 दिन के युद्धविराम लागू होने के बाद समुद्री रास्ता फिर से खोलने की घोषणा की थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यह कहने के बाद कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी तब तक 'पूरी तरह लागू' रहेगी, जब तक तेहरान अमेरिका से कोई समझौता नहीं कर लेता, ईरान ने होर्मुज में अपने प्रतिबंध जारी रखने का ऐलान कर दिया।

शनिवार को दो जहाजों पर गोलीबारी

शनिवार को पारगमन की कुछ कोशिशों में तेजी आने के बाद भी फारस की खाड़ी में जहाज अपनी स्थिति पर अड़े रहे। दो भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर बीच रास्ते में गोलीबारी की गई, जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस घटना से युद्धविराम से पहले वाली स्थिति बहाल हो गई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट और गहराने तथा युद्ध के आठवें सप्ताह में नए सिरे से संघर्ष भड़कने का खतरा पैदा हो गया है।

ये भी पढ़ें:खामेनेई को दफनाने से क्यों डर रहा ईरान, हत्या को हो चुके डेढ़ महीने से ज्यादा

बता दें कि ईरान के लिए होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी, उसका सबसे मजबूत हथियार साबित हो रहा है। यह विश्व अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल रहा है और ट्रंप प्रशासन को राजनीतिक रूप से परेशान कर रहा है। वहीं, अमेरिका के लिए यह ईरान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और दबाव में डाल रहा है तथा लंबे समय तक नकदी प्रवाह रोककर तेहरान की सरकार पर असर डाल रहा है।

ये भी पढ़ें:नतीजे भुगतने होंगे, भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद ईरान को नई दिल्ली का संदेश

गौरतलब है कि अमेरिका-ईरान युद्धविराम की अवधि समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ईरान ने शनिवार को कहा कि उसे अमेरिका से नए प्रस्ताव मिले हैं और पाकिस्तानी मध्यस्थ प्रत्यक्ष वार्ता के दूसरे दौर की व्यवस्था करने में जुटे हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran america war iran israel war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।