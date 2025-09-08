हमास ने सरेंडर नहीं किया तो प्रलय आएगी, डोनाल्ड ट्रंप के बाद इजरायल की भी 'अंतिम' चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी हमास से कहा है कि अगर वह सरेंडर नहीं करता है तो गाजा में प्रलय आने वाली है जिसमें हमास का विनाश हो जाएगा।

इजरायल ने हमास को फाइनल वॉर्निंग देते हुए कहा है कि अब भी आतंकी अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो गाजा सिटी में बड़ा तूफान आने वाला है। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमास अगर सरेंडर नहीं करता है तो फिर गाजा में प्रलय आएगी। उन्होंने कहा, यह अंतिम चेतावनी है। अपने हथियार डाल दो नहीं तो गाजा खत्म हो जाएगा।

इससे पहले रविवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब हमास को अंतिम चेतावनी दी जा रही है। वे बंधकों की रिहाई पर डील कर लें नहीं तो अंजाम बेहद बुरा होगा। ट्रंप ने कहा, इजरायल ने शर्तों को स्वीकार कर लिया है और अब हमास की बारी है। मैंने कई बार हमास को चेतावनी दी है। लेकिन यह आखिरी चेतावनी है। इसके बाद कोई वॉर्निंग नहीं दी जाएगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने कहा है कि वह गाजा में युद्ध की समाप्ति, इजरायल की पूर्ण वापसी और इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति के गठन के बदले सभी बंधकों की रिहाई पर चर्चा के लिए तैयार है।