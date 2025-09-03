US के हमलों से पहले हथियार ग्रेड का यूरेनियम बनाने के बेहद पास था ईरान, IAEA की रिपोर्ट में खुलासा

बीते जून महीने में इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई बड़े हमले किए थे। अब IAEA की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इजराइली हमले से पहले ईरान ने हथियार-ग्रेड यूरेनियम का भंडार बढ़ा लिया था।

Middle East News: ईरान ने बीते जून महीने में इजराइल और उसके बाद अमेरिका के हमलों से पहले अपने हथियार ग्रेड के यूरेनियम संवर्धित भंडार को और बढ़ा लिया था। हाल ही में सामने आई अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की एक गोपनीय रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी की इस गोपनीय रिपोर्ट में कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं।

वियना स्थित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 जून तक ईरान के पास 60 प्रतिशत तक संवर्धित 440.96 किलोग्राम यूरेनियम था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा ईरान द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और एजेंसी की सत्यापन गतिविधियों और संबंधित सुविधाओं के पिछले संचालन पर आधारित है। इसके मुताबिक ईरान यूरेनियम हथियार ग्रेड (90%) तक पहुंचने से सिर्फ एक तकनीकी औपचारिकता भर दूर है।

गोपनीय रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 13 जून तक ईरान का कुल संवर्धित यूरेनियम भंडार 9874.9 किलोग्राम था, जो मई में जारी अंतिम रिपोर्ट से 627.3 किलोग्राम की वृद्धि को दर्शाता है। IAEA के मुताबिक अगर 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम को 90 प्रतिशत तक संवर्धित किया जाए तो लगभग 42 किलोग्राम यूरेनियम सैद्धांतिक रूप से एक परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है।