गाजा में मानवीय सहायता भेजने पर रोक, हमास के संघर्ष विराम तोड़ने पर इजरायल का ऐलान

हमास द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद गाजा में मानवीय सहायता भेजने पर अगली सूचना तक रोक लगा दी गई है। एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने औपचारिक घोषणा तक नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर यह जानकारी दी। सहायता भेजने पर यह रोक दो साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा प्रस्तावित संघर्ष विराम की शुरुआत के लगभग एक सप्ताह बाद लगाई जा रही है।

इजरायली सेना ने भी गाजा के कुछ हिस्सों पर हमले शुरू कर दिए हैं। उसका कहना है कि उसके सैनिकों पर हमास आतंकवादियों ने गोलीबारी की है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने रविवार को गाजा में विमान और तोपखाने का उपयोग करते हुए कई ठिकानों पर हमला किया। उसने कहा कि उसने यह हमला हमास के चरमपंथियों द्वारा इजराइली सैनिकों पर गोलीबारी करने के बाद किया जो अभी भी इजरायल के नियंत्रण वाले क्षेत्र में मौजूद थे।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के सुरक्षा प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श किया। साथ ही सेना को किसी भी युद्धविराम उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन युद्ध में वापसी की धमकी नहीं दी। उधर हमास ने कहा कि राफा में किसी भी झड़प से उसका कोई लेना-देना नहीं है।