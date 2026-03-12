जयशंकर का एक फोन कॉल, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से भारतीय जहाजों की परमिट; कैसे तैयार हुआ ईरान
भारतीय कप्तान के नेतृत्व में सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर आ रहा एक लाइबेरियाई ध्वज वाला टैंकर भी मुंबई बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच चुका है। यह युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाला पहला भारतीय जहाज बना।
Iran War Updates: मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर आई है। ईरान ने अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय देशों के जहाजों के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को लगभग बंद कर दिया है, वहीं भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारतीय झंडे वाले टैंकरों को वहां से गुजरने की विशेष अनुमति मिल गई है।
सूत्रों के अनुसार, यह महत्वपूर्ण सफलता भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद मिली है। इस कूटनीतिक सफलता के तुरंत बाद कम से कम दो भारतीय टैंकर 'पुष्पक' और 'परिमल' सामरिक रूप से इस संवेदनशील जलमार्ग से सुरक्षित गुजरते हुए देखे गए हैं।
इससे पहले, भारतीय कप्तान के नेतृत्व में सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर आ रहा एक लाइबेरियाई ध्वज वाला टैंकर भी मुंबई बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच चुका है। यह युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाला पहला भारतीय जहाज बना।
हॉर्मुज में नाकेबंदी
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद यह संघर्ष अब अपने 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान की अनुमति लेनी होगी, अन्यथा वे हमले का शिकार हो सकते हैं।
ईरान ने अब तक 13 संदिग्ध हमले किए हैं, जिसमें हाल ही में तीन मालवाहक जहाजों (थाईलैंड, जापान और यूएई से संबंधित) को 'अज्ञात प्रोजेक्टाइल्स' से निशाना बनाया गया था। ईरान का कहना है कि वह उन जहाजों को रास्ता नहीं देगा जो अमेरिका या इजरायल के हितों की सेवा करते हैं। ऐसे में भारत को मिली यह छूट भारत की संतुलित विदेश नीति की एक बड़ी जीत मानी जा रही है।
क्यों अहम है होर्मुज की चाबी?
होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच मात्र 55 किलोमीटर चौड़ा एक जलमार्ग है, लेकिन यह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा है। सामान्य दिनों में यहां से प्रतिदिन 13 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जो वैश्विक तेल शिपमेंट का लगभग 31% है। इस मार्ग के अवरुद्ध होने से इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का निर्यात ठप हो गया है।
अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी (DIA) के अनुसार, ईरान के पास इस पूरे क्षेत्र को अपनी एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों, ड्रोनों और समुद्री सुरंगों से निशाना बनाने की क्षमता है।
