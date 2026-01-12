AI के दौर में इंसान कैसे होगा सफल? यूएई के एआई मंत्री ने बताया रास्ता, दी बड़ी चेतावनी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़How humans succeed in age AI UAE AI minister outlines path and issues serious warning
संक्षेप:

Jan 12, 2026 06:31 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
संयुक्त अरब अमीरात ( UAE) के एआई मंत्री उमर सुल्तान अल ओलमा ने तकनीक और मानव भविष्य को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अधिक शक्तिशाली हो रही है, अब सिर्फ एक क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता (Hyper-Specialization) रखना काफी नहीं रहेगा। अल ओलमा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एआई हमसे पहले लक्ष्य हासिल कर लेगा... अगर आपको किसी खास क्षेत्र में हाइपर-स्पेशलाइज्ड होना है, तो एआई हमसे बेहतर कर सकता है। आपके सफल होने का एकमात्र तरीका व्यापक ज्ञान ( Breadth Of Knowledge) होना है।

निखिल कामथ के पॉडकास्ट में अल ओलमा ने कई बार दोहराया कि इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा एक ही कौशल में अत्यधिक विशेषज्ञता हासिल करना है। उनके अनुसार, एआई सिस्टम स्वाभाविक रूप से संकीर्ण, दोहराव वाले या अत्यधिक तकनीकी कार्यों में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। प्रासंगिक बने रहने के लिए लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में सोचना और काम करना होगा। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर युवाओं को सलाह दी कि जानकारी को सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित न रखें, बल्कि व्यापक स्तर पर समझने की कोशिश करें।

बातचीत में उन्होंने एक प्रसिद्ध मुहावरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि हर काम में माहिर कोई भी किसी एक काम में माहिर नहीं होता, लेकिन ज्यादातर मामलों में वह एक काम में माहिर से बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बहुत व्यापक दायरे में कई अलग-अलग विषयों का ज्ञान और कौशल है, तो आप तकनीक, भूगोल या समय की परवाह किए बिना हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे।

यूएई के मंत्री ने समाजों को तकनीक को प्राथमिकता देने के तरीके पर भी बात की। उन्होंने जोर दिया कि एआई को हमेशा दैनिक मानवीय जरूरतों के बाद दूसरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे हनीमून के दौरान टोक्यो में तीसरे दिन ही मुझे 27 साल की उम्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री बना दिया गया था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
