AI के दौर में इंसान कैसे होगा सफल? यूएई के एआई मंत्री ने बताया रास्ता, दी बड़ी चेतावनी

संक्षेप: संयुक्त अरब अमीरात के एआई मंत्री उमर सुल्तान अल ओलमा ने तकनीक और मानव भविष्य को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अधिक शक्तिशाली हो रही है, अब सिर्फ एक क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता रखना काफी नहीं रहेगा।

संयुक्त अरब अमीरात ( UAE) के एआई मंत्री उमर सुल्तान अल ओलमा ने तकनीक और मानव भविष्य को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अधिक शक्तिशाली हो रही है, अब सिर्फ एक क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता (Hyper-Specialization) रखना काफी नहीं रहेगा। अल ओलमा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एआई हमसे पहले लक्ष्य हासिल कर लेगा... अगर आपको किसी खास क्षेत्र में हाइपर-स्पेशलाइज्ड होना है, तो एआई हमसे बेहतर कर सकता है। आपके सफल होने का एकमात्र तरीका व्यापक ज्ञान ( Breadth Of Knowledge) होना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

निखिल कामथ के पॉडकास्ट में अल ओलमा ने कई बार दोहराया कि इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा एक ही कौशल में अत्यधिक विशेषज्ञता हासिल करना है। उनके अनुसार, एआई सिस्टम स्वाभाविक रूप से संकीर्ण, दोहराव वाले या अत्यधिक तकनीकी कार्यों में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। प्रासंगिक बने रहने के लिए लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में सोचना और काम करना होगा। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर युवाओं को सलाह दी कि जानकारी को सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित न रखें, बल्कि व्यापक स्तर पर समझने की कोशिश करें।

बातचीत में उन्होंने एक प्रसिद्ध मुहावरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि हर काम में माहिर कोई भी किसी एक काम में माहिर नहीं होता, लेकिन ज्यादातर मामलों में वह एक काम में माहिर से बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बहुत व्यापक दायरे में कई अलग-अलग विषयों का ज्ञान और कौशल है, तो आप तकनीक, भूगोल या समय की परवाह किए बिना हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे।